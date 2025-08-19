Gosia Andrzejewicz zadebiutuje w telewizji. Uwagę przyciąga nietypowa gwiazda programu

Fani Gosi Andrzejewicz doskonale znają Pierzynkę z mediów społecznościowych. Piosenkarka niejednokrotnie pokazywała swoją podopieczną w zabawnych sytuacjach, a nawet zabrała ją do kościoła w Wielką Sobotę. "Kurka Pierzynka to prawdziwa gwiazda, z którą dzisiaj wiele osób chciało sobie zrobić zdjęcie. Ksiądz proboszcz powitał kurkę z uśmiechem i poświęcił jej jajeczka" - pisała wtedy artystka. Sama przyznała później w rozmowie z RMF FM: "Nie byłam zaskoczona sensacją, jaką wzbudziła kura. Zdawałam sobie sprawę, że faktycznie będzie to poruszało ludzi, ale wszyscy bardzo sympatycznie do niej podeszli i byli bardzo zdziwieni, jaka ona jest grzeczna".

Dziś wszystko wskazuje na to, że Pierzynka stanie się najsławniejszą kurą w Polsce - i to nie tylko w internecie, lecz także na telewizyjnym ekranie.

Format ma być lekką, rozrywkową propozycją na dobry początek dnia. Andrzejewicz i Taranek będą komentować ciekawostki ze świata i internetowe żarty, a towarzyszyć im mają ich zwierzęta. Wokalistka pojawi się oczywiście u boku Pierzynki, która - jak zauważyli internauci - skradła show jeszcze przed emisją. "Pierzynka w TV, to będę oglądać, na pewno, ze śliczną kurką", "Fenomen. Pierzynka doczekała się bycia gwiazdą", - komentują fani.

Gosia Andrzejewicz z kurą Pierzynką VIPHOTO/Instagram @gosiaand East News

Nowy etap kariery Gosi Andrzejewicz

Choć popularność Andrzejewicz w świecie muzyki nieco przygasła, wokalistka od lat szuka nowych dróg kontaktu z fanami. Dzięki mediom społecznościowym nagrywała płatne życzenia, prowadziła transmisje na żywo i promowała zbiórki online. Teraz przyszedł czas na kolejny krok - telewizyjny debiut, który z pewnością przyciągnie uwagę nie tylko wiernych słuchaczy, lecz także ciekawskich widzów zaintrygowanych obecnością gwiazdy w studiu.

