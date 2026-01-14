Na początku lat 2000. nie było w Polsce osoby, która nie znałaby przebojów "Pozwól żyć" czy "Wojowniczka". Gosia Andrzejewicz była wówczas u szczytu popularności i porównywano ją do gwiazd takich jak Doda czy Monika Brodka. Z biegiem lat zainteresowanie jej twórczością zaczęło słabnąć i choć do dziś gwiazda aktywnie koncertuje (głównie w ramach kameralnych imprez) jej kawałki nie królują już na listach przebojów, jak ponad dwie dekady temu.

Andrzejewicz nie porzuciła show-biznesu i znalazła całkowicie nowe sposoby na zarobek. Oprócz pojedynczych koncertów oraz prowadzenia specjalnego show z Kurką Pierzynką, prężnie rozwija swoją działalność w sieci. Jej media społecznościowe obserwują tysiące fanów, którym artystka oferuje m.in. personalizowane życzenia czy pozdrowienia, na których zarabia.

Gosia Andrzejewicz od wielu lat związana jest z producentem muzycznym. Co o nim wiemy?

Prywatnie Gosia Andrzejewicz od wielu lat spełnia się w roli kochającej partnerki oraz matki. Związana jest z kompozytorem i producentem Arturem "St0nem" Kamińskim. Para poznała się, gdy kariera wokalistki dopiero raczkowała. Od tamtej pory Andrzejewicz i Kamińskiego łączy nie tylko relacja uczuciowa, lecz także wspólne projekty zawodowe.

"Poznał mnie, gdy byłam nieznaną osiemnastoletnią dziewczyną bez pieniędzy, ale z ogromnymi marzeniami. Z otwartym sercem uwierzył we mnie, zaczął mnie wspierać i tak jest do dziś. Artur to wyjątkowa osoba - oprócz wielkiego talentu muzycznego i wrażliwości jest po prostu naprawdę dobrym i pięknym człowiekiem. Należy do tych rzadkich ludzi, którzy gdy coś się psuje, próbują to naprawić, zamiast wyrzucać, i za to bardzo go podziwiam oraz szanuję. Potrafi walczyć jak lew o to, co kocha" - pisała Gosia Andrzejewicz na swoim Instagramie.

Gosia Andrzejewicz razem ze swoim ukochanym - Arturem Instagram @gosiaand materiał zewnętrzny

Gosia Andrzejewicz ma obecnie 11-letniego syna

W 2015 r. zakochani doczekali się swojego pierwszego syna - Mateusza. Piosenkarka stara się chronić jego prywatność i nie upublicznia wizerunku chłopca w internecie.

"Czuję się ogromną szczęściarą, że mam takiego kochanego synka i jestem wdzięczna losowi, że mogę doświadczać macierzyństwa. To dla mnie najpiękniejsza podróż, która dużo już mnie nauczyła i dała poczucie wewnętrznego spokoju oraz spełnienia" - można było przeczytać na Instagramie Andrzejewicz w Dzień Matki.

