Bartek Wrona zasłynął na polskim rynku muzycznym jako jeden z członków Just 5 - boysbandu, inspirowanego zagranicznymi zespołami, takimi jak 'N Sync czy Backstreet Boys, odnoszącymi przed laty niemałe sukcesy. Grupa została założona w 1997 r., a wokaliści, którzy do niej dołączyli zostali wyselekcjonowani za sprawą castingu. Wzięło w nim udział ponad 600 osób. Ostatecznie wyłoniono pięciu chłopaków, którzy już jako Just 5 skradli serca tysięcy nastolatek z całego kraju. Byli to: Bartosz Wrona, Grzegorz Kopala (wokalista zespołu Amadeo), Shadi Atoun, Daniel Moszczyński oraz Robert Kryla (były tancerz zespołu Amadeo).