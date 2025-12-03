Druga odsłona Film Song Festival Bydgoszcz będzie znacznie poszerzona w stosunku do premierowej edycji Festiwalu Piosenki Filmowej Bydgoszcz. Przez pięć dni odbędą się nie tylko koncerty, ale także m.in. spotkania z artystami, konkursy wokalne dla amatorów i przedpremierowe pokazy filmowe.

Święto piosenki filmowej rozpocznie 6 stycznia koncert z okazji 20. rocznicy powstania filmu "Skazany na bluesa" Jana Kidawy-Błońskiego. W Teatrze Kameralnym piosenki zespołu Dżem zaprezentują Karolina Czarnecka, Dawid Karpiuk (Dziwna Wiosna) i Tymon Tymański. Gośćmi specjalnymi będą wcielający się w Ryśka Riedla Tomasz Kot oraz reżyser filmu.

Film Song Festival Bydgoszcz 2026 ujawnia program

7 stycznia zostanie otwarte Miasteczka Festiwalowego, które do 10 stycznia będzie działać w Młynach Rothera. Będzie to otwarta przestrzeń pełna atrakcji dla mieszkańców miasta i regionu. W Miejskim Centrum Kultury publiczność będzie mogła też obejrzeć specjalne, przedpremierowe pokazy filmowe. Dla uzdolnionych młodych twórców z regionu Kujawy-Pomorze organizatorzy przygotowali ponownie warsztaty Master Class, które poprowadzą: Mieczysław Szcześniak (wokalne), Tomasz Kot (aktorskie) oraz Daniel Jaroszek (teledyskowe).

Piosenki z najnowszych produkcji domowych i serialowych będzie można usłyszeć podczas koncertu "Piosenki filmem pisane" (10 stycznia). Wieczór poprowadzą Andrzej Konopka i Sebastian Stankiewicz, a gośćmi specjalnymi będą aktorzy Marcin Dorociński i Adam Woronowicz. Na scenie zaśpiewają m.in. Ralph Kaminski, Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni), Igor Herbut, Margaret czy Czesław Mozil. Ten koncert TVN pokaże 12 stycznia o godzinie 20:55.

Zakończenie festiwalu (11 stycznia) to dzień oscarowy. Wieczorną galę poprowadzi Grażyna Torbicka, a widzowie usłyszą piosenki nagrodzone Oscarami. Muzycznymi gwiazdami będą m.in. Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Tomasz Organek oraz brytyjski wokalista Calum Scott, który niedawno był gościem specjalnym finału "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. Ich występy TVN będzie transmitować na żywo od godziny 19:45.

Sprzedaż biletów na festiwal ruszy 10 grudnia.

