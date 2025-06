Festiwal Zorza w ogniu krytyki. Internauci rozczarowani organizacją

6 czerwca rozpoczął się długo wyczekiwany festiwal Zorza - nowy projekt Dawida Podsiadło , zapowiadany jako alternatywa dla Męskiego Grania. Wydarzenie miało miejsce w Poznaniu i miało dać początek całej serii koncertów w największych polskich miastach - m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Bilety nie należały do najtańszych - jednodniowy kosztował 267,50 zł, a karnet dwudniowy aż 482 zł.

To wywołało falę oburzenia - nie dość, że nie można było wnosić własnych napojów, to dodatkowo nie akceptowano płatności gotówką. Efekt? Tysiące ludzi bez dostępu do wody i jedzenia przez wiele godzin.