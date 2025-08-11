Jak przerobić piosenkę na pielgrzymkowy hit?

Przepis jest prosty: bierzemy wpadającą w ucho, znaną wszystkim melodię - najlepiej radiowy utwór, który nuci połowa kraju, i dopisujemy do niej własny religijny tekst. Kluczem jest rytmiczność (by lżej się maszerowało), łatwość zapamiętania oraz radosne, podnoszące na duchu treści. Efekt? Dla wiernych, według św. Augustyna, kto śpiewa, modli się dwa razy. Natomiast z punktu widzenia naukowego, według badań na temat słuchania muzyki podczas uprawniania sportu: pozytywny wpływ na efektywność treningu, zwiększenie wytrzymałości, poprawienie nastroju i redukcja odczuwania zmęczenia. Czyli wszystko, czego pielgrzymowi potrzeba!

Pięć najpopularniejszych polskich przeróbek pielgrzymkowych

1. sanah - "Ale jazz!"

To hit, którego refren od kilku lat można usłyszeć na szlaku do Częstochowy: "Oh ale jazz, na pielgrzymce fajnie jest, wszyscy bracią są the best, każda siostra uśmiechnięta. Postój gdzieś, znów kolejna mała wieś, kawał trawy, wiatr i cień. Cała grupa uśmiechnięta".

2. Skolim - "Temperatura"

O swoim hicie w wersji pielgrzymkowej wypowiedział się nawet sam autor: "To miły aspekt, humorystycznie do tego podchodzę. Jak chcieli sobie to przerobić, niech sobie śpiewają, niech mają z tego radość" - stwierdził Skolim w wywiadzie dla serwisu JastrząbPost. A oto fragment pielgrzymkowej "Temperatury": "Temperatura, ale to mnie dziś za bardzo nie rusza. Do Częstochowy idę to mnie bardzo wzrusza".

3. Cleo - "Za krokiem krok"

Letni hit, który zna niemal każdy, w nowej wersji ma podnosić wędrowców na duchu: "Idę dziś znów, do Matki Bożej. Odciski mam, już nie będzie gorzej i dobrze wiem, Józef mi pomoże". Sama Cleo bardzo pozytywnie zareagowała na przeróbkę: "'Za krokiem krok' sprawdza się też na pielgrzymkach. Jest mi bardzo miło, że ten kawałek ma tyle 'zastosowań'" - napisała artystka na Facebooku.

4. Blanka - "Solo"

Utwór Blanki "Solo", z którym reprezentowała Polskę na Eurowizji, nie umknął pielgrzymom, którzy specjalnie na własny użytek przygotowali nową wędrowną wersję:

"Śpiewa sobie solo, solo, gdy mówi radę dam, radę dam, dam, dam; Chociaż nogi bolą, bolą; sama sobie za pielgrzymką gnam".

5. Sylwia Grzeszczak - "Och i Ach"

Za nową wersję utworu odpowiadają autorzy Mateusz i Marta Kozikowscy, którzy wraz z grupą trzystu pielgrzymów śpiewają o tym, co dzieje się, podczas spaceru na Jasną Górę. Adaptacja pielgrzymów brzmi: "Hej przydałoby się takie och i ach, na Jasnej Górze po trzynastu dniach. Przez lasy łąki pola poprzez piach, by wreszcie tam odpocząć. Hej, idziemy tam, by przeżyć och i ach, tak nieprzerwanie od czterdziestu lat. Przez łąki pola, ulicami miast, idziemy tak bez końca". Piosenka ma niemal 400 tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube.

Zagraniczne hity w pielgrzymkowej odsłonie. "Despacito", a nawet "Shallow" Lady Gagi

Fenomen przerabiania piosenek nie zna granic - polscy pielgrzymi z równą ochotą sięgają po hity światowych list przebojów. Stąd nowa wersja "Despacito" Luisa Fonsiego: "Nie tak szybko, krok po kroku do Maryi nie tak szybko. Matka Boża będzie z tobą zawsze blisko, gdy jej szczerze oddasz wszystko".

Od 5 lat pielgrzymi szaleją też na punkcie nowej wersji utworu "Shallow", śpiewanego przez Lady Gagę i Bradleya Coopera w filmie "Narodziny gwiazdy". Nowa wersja piosenki została stworzona przez księdza Jakuba Przygrodzkiego i katechetkę Renatę Ślązak. Duet nie tylko napisał własny tekst do przeboju, ale też przygotował teledysk! "Kocham Cię Panie z całego serca, moja dusza pragnie Cię. Kryję się w cieniu pod skrzydła Twoje, Ty zawsze chronisz mnie" - śpiewają w refrenie. Coveru doczekał się nawet viralowy utwór "Pedro" Jaxomy x Agatino Romero x Raffaella Carrà: "Pomódl, pomódl, pomódl z nami się. Idąc do Maryi i kłaniając się. Pomódl, pomódl, pomódl z nami się, ona na nasz czeka i ty o tym wiesz".

Pielgrzymkowe hity: Dlaczego to działa?

Po pierwsze - znajomość melodii sprawia, że każdy może ją zanucić, a to już połowa sukcesu. Po drugie - rymowany i prosty tekst wpada w ucho i łatwo go zapamiętać, bez potrzeby wertowania śpiewników. Po trzecie - to forma kulturowego "recyklingu" muzyki: piosenka, która w radiu kojarzyła się z wakacyjną imprezą, na pielgrzymkowym szlaku zyskuje zupełnie nowy kontekst.

Przeróbki hitów na pielgrzymkowe piosenki są więc czymś więcej niż tylko chwilową modą - to przykład tego, jak popkultura wchodzi w interakcję z tradycją wiary i wspólnego śpiewu.

