Fani oskarżyli Zalię i Fukaja o plagiat utworu Dody. Artystka reaguje

Nowy singiel Zalii i Fukaja "Znowu sam" zadebiutował w sieci zaledwie kilka dni temu, a już stał się przedmiotem gorących dyskusji. To właśnie na TikToku jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że kompozycja brzmi podejrzanie znajomo. W swoim nagraniu zestawił refren piosenki duetu z utworem "Hej", który Doda nagrała w 2014 roku wspólnie z Tomaszem Lubertem.

Autor filmiku z przekąsem skomentował sytuację:

"Kiedy odpalasz randomowo TikToka w 2025, a w tle pewnego filmiku piosenka pewnej laski brzmi znajomo podejrzanie... Polecam Wam serdecznie odsłuchać piosenkę Luberta z Dodą 'Hej'. Mega sztos!" - napisał użytkownik.

Wideo w błyskawicznym tempie zdobyło popularność wśród internautów, a jego zasięg wzrósł jeszcze bardziej, gdy Dorota Rabczewska udostępniła je na swoim Instastories. Choć piosenkarka nie dodała żadnego komentarza, wielu fanów uznało sam gest za wymowny.

Doda reaguje, a fani analizują

Dorota Rabczewska od lat znana jest z bezkompromisowego podejścia do swojej twórczości. Jej decyzja o podzieleniu się filmem nie przeszła bez echa. W komentarzach pojawiły się zarówno głosy wsparcia, jak i wezwania do zachowania dystansu.

"Podobieństwa się zdarzają, to nie musi być plagiat", pisali niektórzy. Inni byli bardziej dosadni: "To brzmi niemal identycznie, ktoś tu nie słuchał 'Hej' wystarczająco uważnie".

Zarówno Zalia, jak i Fukaj nie odnieśli się dotąd publicznie do zamieszania. Ich utwór utrzymany jest w stylistyce nowoczesnego popu z elektronicznymi wstawkami - estetyce, którą Zalia rozwija konsekwentnie od początku kariery.

Kim jest Zalia? Rosnąca gwiazda polskiej sceny

Julia Zarzecka, znana szerzej jako Zalia, to jedna z najciekawszych artystek młodego pokolenia. 25-letnia wokalistka dała się poznać jako autorka przebojowych, emocjonalnych piosenek, w których łączy alternatywny pop z subtelnym R&B. Ma na koncie współprace z Margaret, Mrozem, Grubsonem, Mery Spolsky czy Natalią Kukulską.

Jej kariera nabiera tempa, a ostatnie miesiące przyniosły kolejne single i coraz liczniejsze koncerty. Media interesują się też jej życiem prywatnym - wokalistka ma być związana z Antonim Sztabą, synem Doroty Szelągowskiej.

Oskarżenia o plagiat - norma w przemyśle muzycznym

Warto przypomnieć, że podobne oskarżenia padały już w przeszłości wobec wielu światowych artystów - m.in. Eda Sheerana czy Olivii Rodrigo - i nie zawsze kończyły się w sądzie.

W przypadku Zalii i Fukaja jak dotąd nie ma mowy o oficjalnych krokach prawnych. Sama Doda również nie złożyła żadnego oświadczenia poza symbolicznym udostępnieniem nagrania.

Choć sprawa wciąż pozostaje w sferze medialnych spekulacji, jedno jest pewne - o "Znowu sam" usłyszało dzięki temu znacznie więcej osób. Dla młodych twórców to zarówno ryzyko, jak i darmowa promocja.

