Fan oświadczył się Katy Perry na scenie. Jej odpowiedź potwierdziła plotki

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas koncertu Katy Perry w londyńskiej O2 Arenie w poniedziałek, 13 października, w ramach trasy "Lifetimes Tour". Jeden z fanów wyszedł na scenę z transparentem z pytaniem: "Katy Perry, wyjdziesz za mnie?".

Artystka, zamiast udzielić typowej, żartobliwej odpowiedzi, rzuciła z uśmiechem:

"Słyszałeś, że jestem singielką? Ciekawe… Wiesz, powinieneś był zapytać mnie jakieś 48 godzin temu".

Publiczność zareagowała gromkim śmiechem, ale czujni obserwatorzy szybko połączyli słowa gwiazdy z wydarzeniami sprzed zaledwie dwóch dni. Wtedy właśnie do sieci trafiły zdjęcia Perry i Justina Trudeau całujących się na jachcie u wybrzeży Santa Barbary w Kalifornii.

Romantyczne zdjęcia i wspólne wieczory

Fotografie opublikowane przez portale TMZ i Daily Mail pokazują piosenkarkę i byłego kanadyjskiego premiera w czułych objęciach. To nie pierwsze ich publiczne spotkanie - już w lipcu Perry i Trudeau widziani byli razem podczas kolacji w Montrealu, a wcześniej polityk pojawił się na jej koncercie w Kanadzie.

Źródła bliskie artystce miały zdradzić, że znajomość rozwija się od kilku miesięcy, a wspólne zainteresowania - od polityki po działania charytatywne - szybko ich do siebie zbliżyły. Trudeau od lat angażuje się w inicjatywy społeczne, podobnie jak Perry, która od dawna współpracuje z UNICEF-em.

Nowy rozdział w życiu Katy Perry

Plotki o romansie z byłym premierem pojawiły się zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Katy Perry rozstała się z aktorem Orlando Bloomem. Para była razem - z przerwami - przez prawie dekadę i wychowuje wspólną córkę, Daisy Dove. W oświadczeniu cytowanym przez Billboard, przedstawiciele pary podkreślali, że "Katy i Orlando zdecydowali się skupić na współrodzicielstwie i będą wciąż widywani razem jako rodzina".

Z kolei Justin Trudeau w ubiegłym roku ogłosił separację z żoną Sophie Grégoire, z którą ma troje dzieci. Ich rozstanie było szeroko komentowane w kanadyjskich mediach, jednak obie strony zapewniały, że pozostają w przyjaznych relacjach.

Aluzja czy potwierdzenie?

Choć Katy Perry nie skomentowała wprost doniesień o związku z Trudeau, jej scena z fanem w Londynie została odebrana jako subtelne potwierdzenie plotek. Dziennik "The Guardian" zauważył, że artystka "z typowym dla siebie humorem potrafiła przekształcić sytuację w błyskotliwą autoparodię, a jednocześnie podsycić zainteresowanie swoim życiem prywatnym".

"On po prostu trochę się spóźnił" - dodała Perry po chwili, nawiązując do fana, który przyszedł z oświadczynami.

