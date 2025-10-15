Fan oświadczył się Katy Perry na scenie. Jej odpowiedź potwierdziła plotki
Podczas koncertu w Londynie Katy Perry nie tylko rozbawiła publiczność, ale też dała fanom powód do spekulacji. Gdy jeden z widzów oświadczył się jej na scenie, artystka odpowiedziała w sposób, który natychmiast został odebrany jako aluzja do plotek o jej romansie z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau.
Do niecodziennej sytuacji doszło podczas koncertu Katy Perry w londyńskiej O2 Arenie w poniedziałek, 13 października, w ramach trasy "Lifetimes Tour". Jeden z fanów wyszedł na scenę z transparentem z pytaniem: "Katy Perry, wyjdziesz za mnie?".
Artystka, zamiast udzielić typowej, żartobliwej odpowiedzi, rzuciła z uśmiechem:
"Słyszałeś, że jestem singielką? Ciekawe… Wiesz, powinieneś był zapytać mnie jakieś 48 godzin temu".
Publiczność zareagowała gromkim śmiechem, ale czujni obserwatorzy szybko połączyli słowa gwiazdy z wydarzeniami sprzed zaledwie dwóch dni. Wtedy właśnie do sieci trafiły zdjęcia Perry i Justina Trudeau całujących się na jachcie u wybrzeży Santa Barbary w Kalifornii.
Romantyczne zdjęcia i wspólne wieczory
Fotografie opublikowane przez portale TMZ i Daily Mail pokazują piosenkarkę i byłego kanadyjskiego premiera w czułych objęciach. To nie pierwsze ich publiczne spotkanie - już w lipcu Perry i Trudeau widziani byli razem podczas kolacji w Montrealu, a wcześniej polityk pojawił się na jej koncercie w Kanadzie.
Źródła bliskie artystce miały zdradzić, że znajomość rozwija się od kilku miesięcy, a wspólne zainteresowania - od polityki po działania charytatywne - szybko ich do siebie zbliżyły. Trudeau od lat angażuje się w inicjatywy społeczne, podobnie jak Perry, która od dawna współpracuje z UNICEF-em.
Nowy rozdział w życiu Katy Perry
Plotki o romansie z byłym premierem pojawiły się zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Katy Perry rozstała się z aktorem Orlando Bloomem. Para była razem - z przerwami - przez prawie dekadę i wychowuje wspólną córkę, Daisy Dove. W oświadczeniu cytowanym przez Billboard, przedstawiciele pary podkreślali, że "Katy i Orlando zdecydowali się skupić na współrodzicielstwie i będą wciąż widywani razem jako rodzina".
Z kolei Justin Trudeau w ubiegłym roku ogłosił separację z żoną Sophie Grégoire, z którą ma troje dzieci. Ich rozstanie było szeroko komentowane w kanadyjskich mediach, jednak obie strony zapewniały, że pozostają w przyjaznych relacjach.
Aluzja czy potwierdzenie?
Choć Katy Perry nie skomentowała wprost doniesień o związku z Trudeau, jej scena z fanem w Londynie została odebrana jako subtelne potwierdzenie plotek. Dziennik "The Guardian" zauważył, że artystka "z typowym dla siebie humorem potrafiła przekształcić sytuację w błyskotliwą autoparodię, a jednocześnie podsycić zainteresowanie swoim życiem prywatnym".
"On po prostu trochę się spóźnił" - dodała Perry po chwili, nawiązując do fana, który przyszedł z oświadczynami.