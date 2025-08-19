Ewa Farna została zdradzona przez partnera. Dowiedziała się o tym z gazet

Choć dziś życie prywatne Ewy Farnej układa się idealnie - artystka jest żoną Martina Chobota i mamą syna Artura oraz córki Elli - jej wcześniejsze relacje nie były tak spokojne. Wokalistka przez wiele lat stroniła od dzielenia się szczegółami swojego życia uczuciowego, jednak w wywiadzie dla magazynu "Grazia" w 2023 roku otwarcie przyznała, że jej wcześniejszy związek był dla niej trudnym doświadczeniem.

Zdrada, o której Farna dowiedziała się z gazet

Obiektem pierwszych poważnych uczuć Farnej był muzyk Marcus Tran. Okazało się, że mężczyzna nie był wobec niej szczery i dopuścił się zdrady. Największym szokiem dla wokalistki było jednak to, że dowiedziała się o tym z czeskich tabloidów, gdzie pojawiły się zdjęcia Marcusa z Martiną Gavriely.

"Marcus zawsze powtarzał mi, że jestem przepiękna i wszystkie laski zrobione w salonach kosmetycznych przy mnie wymiękają. A po paru latach zdradził mnie właśnie z taką blond lalką. Dowiedziałam się o tym z gazet i był to dla mnie cios prosto w serce" - wyznała Farna.

Refleksje po zdradzie i życzenia dla byłego partnera

Po ujawnieniu zdrady wokalistka była pytana o to, czy wybaczyła Tranowi. Choć nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi, przyznała, że jej były partner pozostaje w związku z Martiną.

"Pewna polska piosenkarka powiedziała mi, że mężczyzna, który zdradza, zasługuje na drugą szansę, ale z inną kobietą. On tę szansę dostał. Właściwie cieszę się, że jeśli mnie zdradził, to z kimś, z kim jest już długi czas. Życzę im powodzenia" - dodała w rozmowie z serwisem Medium.

