Ewa Farna to artystka, która 15 lat temu wkroczyła na polski rynek muzyczny i rozkochała w sobie tysiące fanów. Publiczność usłyszała o niej za sprawą płyty "Cicho", wydanej w 2019 r. To na niej znalazły się hity, takie jak tytułowy "Cicho", "Dmuchawce, latawce, wiatr" czy "La la laj", dzięki którym piosenkarka wzbiła się na wyżyny popularności. Krążek był co prawda drugą polskojęzyczną produkcją w karierze piosenkarki, lecz pierwsza płyta nie zrobiła aż tak dużego zamieszania w branży.

Ewa Farna nie spoczęła na laurach i niedługo później wydała kolejne energiczne single, a w 2010 r. ukazał się krążek "EWAkuacja". Tytułowy utwór z płyty stał się wizytówką gwiazdy, a rockowe "Bez łez" podbiło radiowe listy przebojów, zaledwie dwa tygodnie po premierze otrzymując status złotej płyty.

Od tamtej pory artystka prężnie rozwija karierę na polskim rynku, a wiele jej piosenek na stałe zapisało się na kartach historii polskiej kultury. Teraz Ewa Farna podsumowuje swoją kilkunastoletnią muzyczną ścieżkę klubową trasą koncertową! "Nie Ma Lipy Tour 2025".

Ewa Farna wyruszyła w wyjątkową trasę koncertową. Tak podsumuje 15 lat swojej kariery

Koncerty z nadchodzącej trasy są ponad półtoragodzinnymi widowiskami, opartymi na sentymentalnej podróży przez ostatnie 15 lat kariery Ewy Farnej. Na setliście znajdują się zarówno przeboje, dzięki którym artystka zyskała popularność - "Cicho" czy "Ewakuacja" - jak i utwory z płyty "UMAMI" czy najnowsze numery, m.in. "Nie znam tego miejsca".

"Nie mogę się doczekać swojej największej klubowej trasy! No nie ma lipy! Zresztą kto wie ten wie - na moich koncertach nigdy nie ma lipy, bo mam najlepszą publiczność, kocham to co robię i bawimy się świetnie! Zawsze! Zdarzyło się, że raz wystąpiłam i była lipa, ale to była Dua Lipa - ta gwiazda z UK. Jednak u mnie na trasie jej nie będzie. Ani Lipy ani lipy! Za to będzie supermuzycznie - obiecuję, a wy mnie sprawdźcie" - zapowiadała Ewa Farna.

Gdzie wystąpi Ewa Farna? Trasa "Nie ma lipy" odwiedzi jeszcze sześć miast!

Za Ewą Farną już pierwszy koncert z trasy! W Krakowie wokalistka zaprezentowała się widzom w zjawiskowej sukience z cekinów. Na scenie błyszczała nie tylko dzięki kreacji, lecz także dzięki swojej niepowtarzalnej energii. Zaśpiewała swoje największe przeboje, takie jak "Bumerang" czy "Znak", a także zaprosiła gościa specjalnego, Kubę Molędę, wraz z którym wykonała utwór "Nie zmieniajmy nic" nagrany lata temu na potrzeby produkcji Disneya "Camp Rock". Nie zabrakło również covery Duy Lipy - "Don't Start Now".

W ramach tournee "Nie ma lipy" piosenkarka wystąpi jeszcze w sześciu polskich miastach. Najbliższy show odbędzie się już 14 października w Poznaniu, a ostatnim przystankiem na trasie będą Katowice, gdzie gwiazda zawita 22 października. Oto pełna rozpiska koncertów Ewy Farnej:

12.10. 2025 - Kraków- Studio

14.10.2025 - Poznań - Tama

15.10.2025 - Łódź - Wytwórnia

17.10.2025 - Wrocław - CK A2

19.10.2025 - Warszawa - Progresja

20.10.2025 - Gdańsk - Stary Maneż

22.10.2025 - Katowice - P23

Fani, którzy chcą wyruszyć z Ewa Farną w muzyczną podróż przez wszystkie etapy jej kariery powinni się spieszyć! Wejściówki na koncerty rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Koncerty w Poznaniu, Warszawie i Katowicach są już całkowicie wyprzedane.

Wielkie zmiany w kolejnym etapie "The Voice of Poland"! Tego jeszcze nie było TVP