Edyta Górniak wysłała Marien wiadomość w dniu preselekcji. "Pozostawmy to w tajemnicy"

Marienbyła jedną z tegorocznych kandydatek na miano polskiego reprezentanta w Konkursie Piosenki Eurowizji. Artystka za kilka miesięcy skończy 20 lat, jednak pomimo młodego wieku, już może pochwalić się sporym bagażem doświadczeń muzycznych. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała w wieku 9 lat. W 2020 r. zadebiutowała na rynku piosenką"Dwa metry do gwiazd", który prędko zdobył popularność wśród Polaków. Kolejne utwory piosenkarki, m.in. "Sama" czy "Nothing To Lose" również dotarły do sporego grona odbiorców.