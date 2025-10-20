Trwa 17. edycja "Tańca z gwiazdami", w której nie brakuje wielkich emocji oraz niespodzianek. Polsat urozmaica Polakom oglądanie i do każdego z odcinków zaprasza gości specjalnych. Widzowie byli świadkami m.in. wizyty Roxie Węgiel, która wróciła do programu po półtorej roku, aby zaśpiewać swój autorski przebój "Błękit", a także Beaty Kozidrak, która zasiadła za stołem jurorskim, na czas trwania jednego odcinka.

Edyta Górniak pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami". Niespodziewanie wkroczyła na parkiet ze łzami w oczach!

W niedzielę 19 października na parkiecie "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zaprezentowali kultowe choreografie z minionych edycji. Wśród gości specjalnych odcinka znalazła się Edyta Górniak, która zasiadła na widowni w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Prowadzący show Krzysztof Ibisz przeprowadził z nią krótką rozmowę - wypytał diwę o wspomnienia i przeżycia, których doświadczyła, gdy sama brała udział w programie.

Chwilę później na parkiecie pojawiła się Barbara Bursztynowicz z partnerującym jej Michałem Kassinem. Aktorka wraz z tancerzem wykonała tango zainspirowane choreografią zaprezentowaną przez Edytę Górniak w jednej z poprzednich edycji. Po spektakularnym tańcu Bursztynowicz gościni odcinka nie mogła powstrzymać wzruszenia. Wparowała na scenę i ze łzami w oczach wyściskała uczestniczkę, gratulując jej świetnej formy.

Ku zdziwieniu publidzności Edyta Górniak postanowiła towarzyszyć parze w dalszym segmencie odcinka - udała się z Bursztynowicz i Kassinem do stołu jurorskiego, gdzie również wysłuchała opinii ekspertów na temat wykonu. Targały nią ogromne emocje i wspomnienia, przez co długo nie chciała opuścić parkietu.

Widzowie gorzko ocenili zachowanie Edyty Górniak

Nieoczekiwane pojawienie się Edyty Górniak na parkiecie zaskoczyło sporą część oglądających. Widzowie nie przypuszczali, że gościni specjalna dostanie aż tyle czasu ekranowego. Jej spontaniczne wkroczenie na parkiet stało się tematem zagorzałej dyskusji w mediach społecznościowych - część fanów "Tańca z gwiazdami" zachwycona była powrotem diwy, za to inni głośno skrytykowali jej zachowanie.

"Kto ją tam wpuścił?", "Edzia w swoim żywiole", "Edyta zniszczyła chwilę pani Barbary", "Edzia odleciała po raz kolejny", "Okropnie niegrzecznie pani Górniak wtargnęła, kradnąc im te chwilę", "Pani Edyto, trochę klasy... Po co to parcie na szkło?" - czytamy w komentarzach.

"Edytę można lubić lub nie, ale nie można odmówić jej wrażliwości i ciepła. Dla mnie było to kochane, że tak podniosła Basię na duchu i ją wsparła" - bronią Edytę Górniak inni oglądający.

