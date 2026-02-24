Edyta Górniak bez tajemnic. "Rozerwana między szaleństwem, prestiżem a skromną prozą życia"

Kolejną polską produkcją dokumentalną platformy streamingowej SkyShowtime będzie dwuczęściowy film "Edyta Górniak". Dokument ujrzy światło dzienne 5 marca.

"Już od samego początku byłam rozerwana między szaleństwem, prestiżem, zaszczytami, sukcesami a zwykłą, prostą, skromną prozą życia" - mówi Edyta Górniak w opublikowanym właśnie zwiastunie.

Edyta Górniak w zwiastunie dokumentalnego filmu

Jak zapowiadają twórcy, dokument będzie "inspirująca podróżą między światem wielkich scen a zwyczajną codziennością jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek". Codziennością matki i kobiety. Będzie to "opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze" oraz historia o "kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoło trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie". W dokumencie ma nie zabraknąć unikatowych materiałów archiwalnych, które rzucają nowe światło na życie Górniak.

"Już od samego początku byłam rozerwana między szaleństwem, prestiżem, zaszczytami, sukcesami a zwykłą, prostą, skromną prozą życia. Chyba nigdy do końca mi się nie udało połączyć tych dwóch światów, tak naprawdę" - mówi w zwiastunie.

"Potem straciłam nagle w połowie życia wszystko. Zaczęłam wszystko od nowa. Przypomniałam sobie, jaka jestem silna babka. I tak się rozkochałam w tej sile, o której zapomniałam" - zwierza się przed kamerą.

Reżyserem filmu jest Aleksandra Machnik, która wcześniej pracowała przy takich produkcjach, jak "Sanah na stadionach", "Jesteśmy Żugajkami" oraz dokumentach o Annie Przybylskiej ("Ania") i Maryli Rodowicz ("Maryla. Tak kochałam").

