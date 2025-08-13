Najnowszy hit Eda Sheerana, "Azizam", doskonale radzi sobie w stacjach radiowych, a już niedługo, bo 12 września br., na półki sklepowe trafi najnowszy album wokalisty, zatytułowany "Play". Przypomnijmy, że Sheeran na przestrzeni lat wypromował masę przebojów, w tym między innymi "Shape of You", "Perfect", "Photograph" czy kultowe "Thinking out Loud", które często wybrzmiewa nawet na weselach. Już niedługo gwiazdor przyjedzie do Wrocławia, gdzie da nie jeden, a dwa koncerty z rzędu!

Ed Sheeran we Wrocławiu. Tarczyński Arena pomieści tysiące koncertowiczów

Co ciekawe, Ed Sheeran wystąpi na atrakcyjnej dla fanów scenie typu 360. Jej fenomen polega na tym, iż publiczność będzie ją otaczać ze wszystkich stron, co gwarantuje jeszcze lepsze i ciekawsze wrażenia artystyczne. W najbliższych dniach wrocławski Stadion odwiedzi 110 tysięcy osób - bilety na koncert Eda Sheerana kupili również turyści, między innymi ze Słowacji, Czech, Niemiec i z Wielkiej Brytanii.

W czasie koncertu bezpieczeństwo na stadionie i w mieście zapewni policja, straż miejska, straż pożarna i służby medyczne. Na samej arenie będzie też około 800 pracowników ze służby porządkowo-informacyjnej.

Jak ominąć korki, jadąc na koncert Eda Sheerana? Może w tym pomóc komunikacja miejska

Należy pamiętać, że parkingi wokół Tarczyński Areny dysponują ograniczoną liczbą miejsc. Najłatwiej więc będzie dostać się na wydarzenie komunikacja miejską, o co apelują również władze miasta. Jak podaje serwis kochamwroclaw.pl, pomogą na pewno takie linie jak:

Tramwaje linii 18, 21 - jadące z centrum Wrocławia zatrzymują się na przystanku Tarczyński Arena (Królewiecka)

Tramwaje linii 3, 10, 20, 24, 76 - również jadące z centrum Wrocławia i zatrzymujące się na przystanku Pilczyce, skąd trzeba kawałek podejść bądź podjechać autobusem

Autobusy linii 101, 102, 103, 104, 123, 127, 152 - jadące z różnych zakątków miasta ale każdy z nich zatrzymuje się pod stadionem na przystanku Tarczyński Arena (Królewiecka)

Autobusy linii 102, 152, 710 - tymi autobusami dotrzecie na przystanek Tarczyński Arena (Lotnicza) oraz przystanek Pilczyce.

Jak bezpiecznie wrócić z koncertu Eda Sheerana?

Jak podaje serwis wroclaw.pl, z dodatkowych autobusów i tramwajów będzie można skorzystać również po koncercie. Specjalna linia tramwajowa T1 będzie odwozić fanów artysty wychodzących ze stadionu od strony ul. Królewieckiej. Tramwaje odjadą z przystanku Tarczyński Arena (Królewiecka) co około 3-6 minut od ok. godziny 22:45. Z tej samej lokalizacji co ok. 3 minuty odjedzie specjalna linia autobusowa S1.

Z pętli Pilczyce (od strony ul. Lotniczej) będzie jeździć linia T2 - wyruszy po koncercie i odjedzie co 3-5 min. w kierunku przystanku Galeria Dominikańska. Miasto uruchomi też autobusową linię specjalną S2, która po koncercie odjedzie co ok. 5 min.

Część kursów linii T1 i T2 będzie jechała do pl. Jana Pawła II. Część kursów linii S1 i S2 będzie jechała do przystanku Rynek.

Dostępne parkingi przy Tarczyński Arenie. Jest możliwość skorzystania z parkingów zewnętrznych

"Przy stadionie Tarczyński Arena dla fanów dostępne będą parkingi wewnętrzne: A3 i parking wielopoziomowy A4, na które wjeżdża się bramami C i D, od strony Al. Śląskiej. Koszt pozostawienia tam auta to 100 zł. Zapłacić będzie można kartą, aplikacją mobilną lub online" - podaje serwis wroclaw.pl.

Poziom 2 parkingu A4 przeznaczony jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd możliwy tylko za okazaniem niebieskiej karty parkingowej, która będzie weryfikowana na miejscu.

Parkingi A1i A2 będą niedostępne - są zajęte przez obsługę koncertu.

W okolicy stadionu znajdują się też parkingi zewnętrzne, zlokalizowane przy ulicach: Szczecińskiej, Lotniczej, Królewieckiej oraz AOW Maślicka.

Koszt pozostawienia tam samochodu to 50 zł, płatne kartą lub gotówką przy wyjeździe.

