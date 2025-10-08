Już 21 listopada 2025 r. na Netflixie zadebiutuje specjalny program "One Shot With Ed Sheeran", w którym brytyjski gwiazdor popu połączył siły z cenionym reżyserem i zdobywcą nagrody Emmy, Philipem Barantinim. Projekt zostanie zrealizowany w nietypowy sposób - całość nagrana będzie za pomocą jednego, nieprzerwanego ujęcia.

Ed Sheeran zagra dla przechodniów w Nowym Jorku. Wszystko pokaże Netflix

Produkcja pokaże Eda Sheerana przemierzającego ulice Nowego Jorku. Artysta będzie robił przystanki w przypadkowych miejscach i zagra spontaniczne koncerty dla przechodniów. Wystąpi na ulicach, chodnikach, w wagonach metra czy autobusach, prezentując widowni swoje największe przeboje, takie jak "Thinking Out Loud", "Perfect", "Bad Habits" czy jedne z najnowszych "Azizam" oraz "Sapphire".

"Sheeran zabierze widzów jednego popołudnia w podróż ulicami Wielkiego Jabłka, wykonując swoje największe przeboje - improwizując koncerty na chodnikach i w metrze, wchodząc w interakcje z fanami i niczego niepodejrzewającymi przechodniami i nie tylko" - czytamy w zapowiedzi projektu.

Ed Sheeran do współpracy przy wyjątkowym projekcie zaprosił reżysera Philipa Barantiniego, który znany jest z filmów kręconych w jednym ujęciu, bez cięć montażowych. W swoim dorobku ma produkcje takie jak "Zabójca doskonały", "Punkt wrzenia" czy fenomen Netflixa ostatnich miesięcy - serial "Dojrzewanie" - który otrzymał na niedawnej gali Primetime Emmy Awards łącznie sześć statuetek.

Produkcją projektu zajęła się firma Fulwell Entertainment pod okiem cenionego producenta, Bena Winstona.

Ed Sheeran promuje swój ósmy album, zatytułowany "Play"

Dla Brytyjczyka będzie to kolejna odsłona promocji wydanego niedawno albumu "Play". Ósmy krążek w karierze Sheerana ukazał się we wrześniu i już zdążył podbić serca międzynarodowej publiczności. Kampania promocyjna wydawnictwa była jedną z najbardziej kreatywnych w karierze piosenkarza. W kilku europejskich miastach rozstawiono różowe budki telefoniczne, w których posłuchać można było fragmentów utworów jeszcze przed premierą "Play", Sheeran stworzył własny, różowy smak lodów, nawiązał współpracę z TikTokiem, przy okazji nagrywania klipu do singla "A Little More" zorganizował aż 250 różnych stylizacji, a do promocji piosenki "Old Phone" wykorzystał autentyczne zdjęcia ze swojego starego telefonu, które zamieścił na specjalnym instagramowym koncie.

W ubiegłym miesiącu muzyk zaskoczył także transmitowanym na żywo koncertem NPR Tiny Desk, który odbył się zaledwie kilka godzin po premierze nowego krążka.

Kariera Eda Sheerana wystartowała za sprawą występów na ulicach Londynu

Co ciekawe, Ed Sheeran ma już za sobą koncerty na ulicach - właśnie w ten sposób rozwijał pasję do muzyki jako dziecko. W wieku kilkunastu lat zaczął występować dla przechodniów na ulicach Londynu oraz miasteczka Norwich. W tamtym czasie grał jedynie z gitarą akustyczną i tzw. loop station (z tego sprzętu korzysta do dziś, nawet na największych koncertach stadionowych).

Brytyjski gwiazdor w wywiadach wspomina tamte lata jako chwile, w których grał kilka koncertów dziennie - rano na ulicy, po południu w pubie, a wieczorem w klubie. Występowanie na ulicy nauczyło go "jak utrzymać uwagę ludzi, którzy nie przyszli cię słuchać - bo są po prostu przechodniami".

