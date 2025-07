Ed Sheeran próbuje sił w nowej dziedzinie. "Nie uważam się za prawdziwego artystę"

Ed Sheeran nie ogranicza swojej kreatywności wyłącznie do dźwięków. Artysta znany z takich hitów jak "Shape of You" czy "Perfect" od kilku lat z równym zaangażowaniem sięga po pędzel. Malowanie - jak sam przyznaje - daje mu ukojenie i pozwala na twórczy oddech w przerwach między trasami koncertowymi i nagraniami.

"Zacząłem malować pod koniec trasy Divide w 2019 roku. To był sposób na odreagowanie i kreatywne wyrażenie siebie" - wyznał w rozmowie z The Guardian. - "Kiedy dorastałem, oboje moi rodzice byli związani z branżą artystyczną, więc to zawsze było gdzieś we mnie" - dodał.

Wystawa w Londynie i konkretna cena

Obrazy Sheerana, utrzymane w stylu przypominającym dzieła Jacksona Pollocka - mistrza ekspresjonizmu abstrakcyjnego - będzie można obejrzeć od 11 lipca do 1 sierpnia w londyńskiej Heni Gallery. Każdy z obrazów wyceniono na 900 funtów (około 4,5 tysiąca złotych). Co ważne, część zysków ze sprzedaży trafi do fundacji Eda Sheerana, która działa na rzecz poprawy edukacji muzycznej w brytyjskich szkołach publicznych.

"Maluję tylko dla przyjemności, by robić coś kreatywnego, gdy nie tworzę muzyki. Uwielbiam ten proces i efekt końcowy, nawet jeśli nie uważam się za prawdziwego artystę" - przyznał muzyk w mediach społecznościowych.

Misja fundacji Eda Sheerana

Sheeran od lat angażuje się w działalność charytatywną. Jego fundacja - Ed Sheeran Suffolk Music Foundation - została założona w 2019 roku i pomaga młodym, utalentowanym ludziom z ograniczonymi zasobami finansowymi w rozwijaniu ich pasji do muzyki. Oferuje granty na instrumenty, lekcje muzyki i edukację artystyczną, zwłaszcza w regionie Suffolk, skąd pochodzi artysta.

Według danych brytyjskich organizacji edukacyjnych, liczba szkół oferujących zajęcia muzyczne na odpowiednim poziomie drastycznie spada. Fundacja Sheerana ma być odpowiedzią na ten problem i formą wsparcia dla tych, którzy w przyszłości mogliby nie mieć szansy rozwijać talentów.

Kreatywność bez granic

Choć nie każdy fan Eda Sheerana spodziewałby się go w roli malarza, jego artystyczna droga pokazuje, że sztuka nie zna granic. Jego "kosmiczne" obrazy to nie tylko efekt pasji, ale także konkretna pomoc dla młodych ludzi, którzy - być może dzięki jego wsparciu - kiedyś również znajdą się na scenie.

- "Sztuka wspiera sztukę" - podsumował artysta w poście na Instagramie. I trudno się z nim nie zgodzić.

