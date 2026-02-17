Ed Sheeran urodził się 17 lutego 1991 r. w Halifaksie w West Yorkshire, jako drugi syn Johna oraz Imogen. Rodzice wychowywali go w duchu artystycznym - ojciec był kustoszem sztuki, a matka projektantką biżuterii. Brat wokalisty, Matthew, wybrał podobną ścieżkę kariery i został kompozytorem muzyki klasycznej.

Ed postanowił pójść w ślady najbliższych i już jako mały chłopiec był zafascynowany sztuką - w szczególności muzyką. Słuchał artystów takich jak Bob Dylan czy Eric Clapton. W wieku zaledwie czterech lat dołączył do kościelnego chóru i samodzielnie nauczył się gry na gitarze. Wreszcie wybrał się z ojcem na koncert Damiena Rice'a w Irlandii, a wydarzenie to odmieniło jego życie. Wtedy zrozumiał, że muzyka jest jego największą pasją i chce tworzyć autorskie piosenki oraz grać je dla wielkich publiczności.

Jako nastolatek zaczął pisać pierwsze teksty piosenek, a od 2005 r. nagrywał je w domowych warunkach. Trzy lata później przeprowadził się do Londynu, aby móc rozwinąć swoją karierę na szerszą skalę. Nie spodziewał się jednak, że przebicie się na rynku może okazać się tak karkołomnym zadaniem. Choć wrzucał swoje kompozycje do sieci, nie trafiały one do szerokiego grona odbiorców - pomimo jego niekwestionowanego talentu wokalnego. Po przeprowadzce Ed nie miał pieniędzy ani miejsca do spania, przez co pomieszkiwał w londyńskim metrze i zmuszony był zarabiać grając na ulicy.

Przełom w karierze Eda Sheerana nastąpił w 2011 r. Debiutancki album okazał się wielkim sukcesem!

Pomimo wielu problemów młody artysta nie poddawał się - zawzięcie tworzył autorską muzykę, nagrywając EP-ki "The Orange Room", "Ed Sheeran" i "Want Some?", oraz grając kameralne koncerty w londyńskich pubach. W 2009 r. udało mu się wystąpić aż 312 razy - chciał wtedy pobić wynik 200 koncertów Jamesa Morrisona. W tym samym roku wydał kolejny minialbum "You Need Me", z którego tytułowy utwór do dziś pojawia się na koncertach piosenkarza.

Przełomowym momentem w karierze Sheerana okazała się ósma EP-ka "No. 5 Collaborations Project", wydana w 2011 r. Płyta przyciągnęła uwagę słuchaczy piosenkami stworzonymi we współpracy z P Money, Devlinem czy JME. Już kilka miesięcy później wokaliście udało się podpisać kontrakt z wytwórnią płytową i wydać kolejne minialbumy. W połowie tego samego roku przyszedł czas na pełnoprawny debiut - Ed wydał krążek "+", który pokrył się czterokrotną platyną, sprzedając się w ponad 1,2 mln egzemplarzy. Na albumie znalazły się single "The A Team" czy "Lego House", które błyskawicznie podbiły prestiżowe notowania. W teledysku do drugiego z wymienionych wystąpił nawet gwiazdor Harry'ego Pottera - Rupert Grint grający w filmie postać Rona - który wcielił się w Eda Sheerana. Wideo stało się wówczas hitem internetu.

Kolejne sukcesy i ponadczasowe przeboje. "Thinking Out Loud" dziś uznawane jest za kultowe

Sukces debiutanckiego albumu Sheerana był niepodważalny - artysta zdobył za niego m.in. dwie nagrody Brit Awards, a także uznanie słuchaczy z całego świata. Płyta otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery. W 2012 r. rozpoczął współpracę z boysbandem One Direction, który był fenomenem tamtych lat. Napisał dla nich utwory takie jak "Moments", "Over Again" czy singlowe "Little Things". W międzyczasie zaprzyjaźnił się również z Taylor Swift, która zaprosiła go do supportowania swojej trasy koncertowej promującej album "Red".

W 2013 r. odniósł kolejny sukces z sentymentalną balladą "I See Fire" nagraną na potrzeby filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga". Rok później oddał w ręce fanów swój drugi krążek, zatytułowany "X", na którym znalazły się przeboje "Sing", "Don't", "Photograph" czy szczególnie uwielbiane przez zakochanych "Thinking Out Loud". Piosenka do dziś uznawana jest za jedną z najchętniej wybieranych przez pary młode przy okazji ich weselnego pierwszego tańca.

Ed Sheeran ma na swoim koncie miliardy wyświetleń, rekordowe albumy i wyprzedane trasy koncertowe

Od tamtego momentu popularność piosenkarza jedynie rosła, aż wreszcie Ed Sheeran zyskał miano jednej z czołowych gwiazd współczesnego popu. W międzyczasie wokalista odebrał cztery statuetki Grammy, Order Imperium Brytyjskiego "za służbę dla muzyki i dobroczynności", zagrał wielkie trasy koncertowe (w tym wyprzedane koncerty na Wembley, San Siro, Mercedes-Benz Stadium czy w najodleglejszych zakątkach świata - w Indiach, RPA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Peru), wydał kolejne albumy "÷", "No 6. Collaborations Project", "=", "-", "Autumn Variations" oraz najnowszy "Play", a także współpracował z artystami takimi jak Elton John, Khalid, Eminem, Andrea Bocelli oraz Beyonce.

Piosenkarz w swojej karierze pobił także rekordy sprzedażowe i streamingowe. Album "÷" przez lata należał do najczęściej odtwarzanych płyt w serwisie Spotify, a energiczny kawałek "Shape Of You" stał się jednym z najczęściej streamowanych w historii. Koncerty gwiazdora również pobijały rekordy. "Divide Tour" i "Mathematics Tour" stały się jednymi z najbardziej dochodowych tournee w dziejach.

Gwiazdor ceni sobie prywatność. Często robi przerwy od koncertowania, a od 10 lat nie posiada telefonu!

Pomimo ogromnych sukcesów zawodowych i wieloletniego statusu gwiazdy, Ed Sheeran stroni od show-biznesu. Choć branżowe eventy, gale, ścianki oraz inne publiczne wydarzenia nie są mu obce i chętnie udziela wywiadów przy okazji promocji nowych wydawnictw, swojej prywatności strzeże za wszelką cenę. Często stara się robić przerwy w działalności koncertowej, aby wypocząć. Po wydaniu krążka "X" wycofał się z mediów społecznościowych i zrezygnował z występów na rok, aby podróżować po świecie i - jak sam tłumaczył - "żyć normalnie". W 2020 r. światowa pandemia zmusiła go do kolejnej przerwy, a w 2022 r. ponownie zszedł ze sceny na pewien czas, co było skutkiem śmierci jego bliskiego przyjaciela, Jamala Edwardsa, oraz problemów zdrowotnych żony w ciąży.

Od 2015 r. Ed Sheeran nie posiada telefonu komórkowego. Choć wydaje się, że w dzisiejszych czasach wszyscy - a zwłaszcza artyści, chcący utrzymywać stały kontakt ze słuchaczami - zmuszeni są być nieustannie online, piosenkarz udowadnia, że da się żyć inaczej. W wywiadach podkreśla, że wciąż miał tysiące nieodczytanych wiadomości, co powodowało przebodźcowanie i stres. Rezygnacja z telefonu pozwoliła mu na osiągnięcie wewnętrznego spokoju i skupienie się na tworzeniu. Artysta obecnie używa głównie maila do kontaktów ze współpracownikami i przyjaciółmi. W mediach społecznościowych publikuje posty od czasu do czasu, korzystając z laptopa.

Co wiemy o żonie i dzieciach Eda Sheerana?

W życiu Eda Sheerana nie brakuje także wątku miłosnego. Wokalista jeszcze w latach szkolnych zakochał się w Cherry Seaborn. Wybranka jego serca zdecydowała się jednak wyjechać na studia do Stanów Zjednoczonych, a związek na odległość nie przetrwał. W 2015 r. doszło jednak do ponownego spotkania pary, które zakończyło się happy endem. Cztery lata później Ed i Cherry stanęli na ślubnym kobiercu - uroczystość była kameralna, zaproszeni zostali jedynie najbliżsi, aby uniknąć paparazzich. W 2020 r. na świat przyszła ich pierwsza córka, Lyra Antarctica. W 2022 r. ukochana piosenkarza urodziła drugą dziewczynkę, której małżeństwo nadało imię Jupiter.

W kwestii wychowania dzieci gwiazdor jest niezwykle prywatny. Nie publikuje wizerunku córek w mediach społecznościowych i rzadko wspomina o nich w wywiadach. Podkreśla, że "nie pisały się na sławę" i daje im wybór na przyszłość. Jednocześnie w mediach zaznacza, że ojcostwo mocno zmieniło jego podejście do pracy i styl życia. Gwiazdor przeszedł sporą metamorfozę - zaczął ćwiczyć i zdrowo się odżywiać. Pamięta także o przerwach od tras koncertowych i spędzaniu czasu z rodziną.

Ed Sheeran i jego żona Cherry Seaborn JMEnternational Getty Images

