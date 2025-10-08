Jennifer Lopez to amerykańska supergwiazda, której życie nie oszczędzało. Artystka ma za sobą kilka nieudanych małżeństw, m.in. z Crisem Juddem czy Benem Affleckiem, i w dalszym ciągu nie znalazła szczęścia w miłości. Jeden z jej związków sprawił jednak, że piosenkarka mogła podjąć się nowej roli - matki - i spełnić na zupełnie innym polu niż to zawodowe.

Od 2004 do 2014 r. J.Lo związana była z Markiem Anthonym, z którym powitała na świecie dwójkę bliźniaków - Maxa i Emme. Jedyne dzieci wokalistki urodziły się w 2008 r. i mają obecnie 17 lat. Od najmłodszych lat wychowywane były w duchu artystycznym - Lopez chętnie zabierała je w podróże związane z trasami koncertowymi, a także wspierała ich talenty. Emme wystąpiła nawet niegdyś u boku matki na jednym z najważniejszych koncertów w jej życiu - podczas Halftime Show na Super Bowl w 2020 r.

Dzieci Jennifer Lopez mają już 17 lat! Myślą nad wyborem studiów i wyprowadzką

Jennifer Lopez ostatnio odwiedziła program "Live With Kelly and Mark", w którym wyznała, że w jej życiu rodzinnym nadchodzą zmiany. Piosenkarka podzieliła się emocjami, jakie towarzyszą jej w związku z wyprowadzką dzieci. 17-letni Max i Emme myślą bowiem w tym momencie o wyborze studiów - chcą kontynuować swoją edukację na kolejnym szczeblu.

"To szalone. Odwiedzamy dziś collage" - rozpoczęła swoje refleksje 56-letnia wokalistka. Następnie przyznała, że stara się wspierać dzieci w planach na przyszłość i niezwykle cieszy się na nowy rozdział w ich życiu. Jednocześnie odczuwa ogromny smutek w związku z ich wyjazdem. Ujawniła, że szczególnie obawia się o jedno - swoją samotność.

"Jestem szczęśliwa, ponieważ pamiętam, jak ekscytujący był ten okres w moim życiu, kiedy myślałam: 'Och, zastanawiam się, co chcę zrobić ze swoim życiem'. To ekscytująca przygoda i chcę tego dla nich. Ale myślę też: 'będę sama'" - stwierdziła amerykańska gwiazda.

Jennifer Lopez łączy z dziećmi silna więź

Artystka przyznała, że jej relacje z dziećmi są niezwykle silne. Wspólne, rodzinne doświadczenia - zarówno te szczęśliwe, jak i trudne - pozwoliły im zbudować więź, która przetrwa każdą rozłąkę. "Jesteśmy blisko. Jesteśmy zgraną trójką" - podkreśliła w najnowszej rozmowie J.Lo.

Piosenkarka podkreśla, że świetnie dogaduje się z dziećmi również dzięki temu, że dzielą wspólnie pasję do teatru i muzyki. "Zabieram moje dzieci na jak najwięcej przedstawień. Uwielbiają musicale. Mam teraz dziecko z teatru muzycznego, więc żyję najlepiej, jak potrafię" - wspominała w wywiadzie dla CBS News Sunday Morning miesiąc temu. Ukochane bliźnięta Lopez uczestniczą bowiem w projektach i obozach teatralnych, angażują się w przeróżne spektakle, sprawiając tym samym, że mama jest z nich niezwykle dumna.

Dzieci Jennifer Lopez pójdą w jej ślady? Też uwielbiają muzykę!

Jennifer Lopez już od momentu, w którym Max i Emme przyszli na świat, starała się stworzyć dla nich dom, do którego zawsze chętnie będą wracać, z którym będą mieć piękne wspomnienia i który zapewni im bezpieczeństwo. "Odkąd się urodzili, myślałam, że cokolwiek stworzymy, nasza trójka razem, to zawsze będą myśleli: 'Kiedy wracam do domu, czuję się dobrze. Pachnie jak w domu, smakuje jak w domu'" - dodała wokalistka.

