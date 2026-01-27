Niedawno w mediach społecznościowych Loreen pojawiła się zapowiedź nowego wydawnictwa. "Wildfire" będzie trzecią płytą w karierze artystki i jednocześnie następcą wydanego w 2017 r. krążka "Ride". Na rynku ukaże się już 27 marca 2026 r.

Słuchacze zmuszeni byli czekać wiele lat nowy album długogrający gwiazdy Eurowizji, lecz już teraz mogą odliczać dni do ważnej premiery. Wraz z ogłoszeniem nowej ery Loreen oddała w ręce fanów singiel zapowiadający - "Feels Like Heaven". To utwór bazujący na powoli rosnącym napięciu, a tekst opowiada o końcu walki i bólu oraz otwarciu się na miłość.

Piosenka napisana została we współpracy z Jessem Shatkinem - wizjonerskim twórcą stojącym m.in. za przełomowymi projektami Sii czy Kylie Minogue. Współautorami kompozycji są także Calum Landau oraz wspomniana Sia.

Loreen zapowiada nowe wydawnictwo singlem "Feels Like Heaven"

"Kiedy mowa tu o niebie, nie chodzi o miejsce ani system wierzeń. To stan wewnętrzny. Tak jak piekło - istnieje w umyśle i jest doświadczane w tu i teraz. 'Feels Like Heaven' jest o poddaniu się uczuciom. Bo kiedy się poddajemy, stajemy się wolni. Wolność to miłość, a miłość to bezpieczeństwo. Z tego poczucia bezpieczeństwa rodzą się empatia i głębsze rozumienie naszego życia oraz innych. Nasz dobrostan kształtowany jest przez stan naszego świata wewnętrznego. Cierpimy, gdy się opieramy, i zdrowiejemy, gdy się poddajemy. Ostatecznie niebo i piekło nie są celami - tworzymy je tutaj poprzez to, jak czujemy i jak kochamy" - mówi o nowym utworze Loreen.

Na płycie znajdą się jeszcze m.in. doceniony przez krytyków singiel "Is It Love" oraz eurowizyjny hit "Tattoo", który trafił na szczyty list przebojów w dziesięciu krajach. Album ma być dostępny na wszystkich platformach streamingowych oraz w kilku formach fizycznych - na CD i w trzech wersjach winylowych. Płyty można zamawiać już w przedsprzedaży.

Kim jest Loreen? Polacy uwielbiają jej występy na żywo!

Loreen to szwedzka wokalistka, która dała się poznać szerszej publiczności podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2012 r. Wtedy to z piosenką "Euphoria" - która później stała się międzynarodowym hitem - podbiła serca jurorów i widzów, wygrywając rywalizację. Otrzymała wówczas rekordową liczbę maksymalnych not 12 punktów.

W 2023 r. wokalistka postanowiła ponownie zgłosić się do reprezentowania swojego kraju w konkursie. Loreen wzięła udział w 67. Finale Konkursu Piosenki Eurowizji z piosenką "Tattoo" i znowu zwyciężyła. Zajęła pierwsze miejsce, gromadząc 243 punkty od telewidzów i 340 punktów od jurorów. Jednocześnie stała się legendą, ponieważ jako druga osoba w historii Eurowizji, a pierwsza kobieta, wygrała konkurs dwukrotnie.

Od tamtej pory kariera Loreen wyłącznie rozkwita. Artystka ma na swoim koncie dwa albumy - "Heal" oraz "Ride" - i kilka tras koncertowych. W Polsce występowała kilkukrotnie - w jednym z półfinałów programu Polsatu "Must Be The Music" w 2012 r., rok później w Warszawie na festiwalu "Wianki nad Wisłą", a w 2023 r. wróciła do stolicy Polski, aby zagrać koncert z trasy w klubie Stodoła. W 2025 r. miała okazję zaśpiewać także na dwóch słynnych, letnich imprezach - Orange Warsaw Festivalu oraz BitterSweet Festivalu.

