Dua Lipa zaprosiła wyjątkowego gościa. Niespodzianka na koncercie w San Francisco

Brytyjska gwiazda pop od niemal roku promuje na trasie wydany wiosną 2024 roku album Radical Optimism. Każdy koncert z tej trasy ma w sobie coś wyjątkowego - artystka regularnie wykonuje covery piosenek legendarnych wykonawców, często zapraszając na scenę specjalnych gości. Do tej pory na scenie zjawiły się m.in Gwen Stefani, Charli XCX oraz Ewa Farna.

Tym razem, podczas występu 12 października w Chase Center w San Francisco, Dua Lipa postanowiła złożyć hołd jednemu z najbardziej kultowych zespołów w historii rocka. Dołączył do niej sam Billie Joe Armstrong - wokalista i lider Green Day.

Dua Lipa: "Kocham ten zespół"

Tuż przed rozpoczęciem wspólnego wykonania Dua Lipa zwróciła się do publiczności słowami pełnymi uznania dla punkrockowej legendy:

"Kocham ten zespół z wielu powodów. Za ich szczerość, autentyczność i przesłanie, które daje przestrzeń ludziom, którzy czasem czują, że nie pasują nigdzie. Słuchałam American Idiot jako dziecko, mając ten album w swoim walkmanie" - wspominała.

Wokalistka z radością zapowiedziała także swojego gościa:

"San Francisco, mamy dziś ogromne szczęście! Proszę o gorące powitanie niesamowitego Billie Joe z Green Day!".

Spotkanie dwóch muzycznych światów

Wspólne wykonanie "Wake Me Up When September Ends" spotkało się z niezwykle emocjonalnym przyjęciem fanów. Publiczność w Chase Center śpiewała z duetem każde słowo utworu, który od lat uznawany jest za jeden z najbardziej poruszających w repertuarze Green Day.

Co ciekawe, sam zespół Green Day zakończył niedawno własne tournée promujące album Savior, wydany we wrześniu 2024 roku. Występ Armstronga u boku Dua Lipy można więc uznać za symboliczne połączenie dwóch muzycznych pokoleń - punkrockowej legendy i jednej z największych gwiazd współczesnego popu.

Finał trasy coraz bliżej

Dua Lipa planuje zakończyć swoją trasę Radical Optimism Tour w grudniu 2025 roku specjalnym koncertem w Meksyku. Biorąc pod uwagę skalę dotychczasowych niespodzianek, można się spodziewać, że wokalistka przygotuje dla fanów jeszcze niejeden wyjątkowy moment.

Wystartował kolejny Konkurs Chopinowski! Pierwsze przesłuchania już za nami Polsat News