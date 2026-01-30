Damiano David i Dove Cameron tworzą obecnie jedną z najpopularniejszych power couple w zagranicznym show-biznesie. Plotki o zaręczynach zakochanych zaczęły krążyć w mediach już w październiku 2025 r. - wówczas portal TMZ informował o pierścionku z diamentem zauważonym na palcu serdecznym wokalistki. Para konsekwentnie utrzymywała jednak szczegóły swojego życia prywatnego w tajemnicy i długo nie było wiadomo, czy biżuteria na pewno została wręczona 29-latce w ramach oświadczyn.

Wraz z początkiem nowego roku Dove i Damiano postanowili podzielić się z fanami radosną nowiną i potwierdzili swoje zaręczyny. W mediach społecznościowych zakochanych pojawiły się ich wspólne zdjęcia, do których przyszła panna młoda zapozowała ze zjawiskowym pierścionkiem. "To będzie piękny rok" - podpisał romantyczne kadry lider Maneskin. "Moja ulubiona część życia. Szczęśliwego Nowego Roku" - wtórowała mu Cameron.

Gwiazdorska para zdecydowała się na ważny krok w swoim życiu po trzech latach związku. Pod zaręczynowymi zdjęciami muzyków pojawiła się masa gratulacji od fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ślub i huczne wesele.

Dove Cameron zdradziła kulisy zaręczyn! Damiano oświadczył jej się w domu

Niedawno Dove Cameron zasiadła na kanapie programu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", gdzie opowiedziała o kulisach oświadczyn i wyjątkowych przygotowaniach, z którymi mierzył się Damiano. Wokalistka ujawniła, że w chwili, gdy ukochany uklęknął przed nią z pierścionkiem, nie mogła powstrzymać łez.

Okazuje się, że lider Maneskin postawił na prostotę i minimalizm. Jak przyznała Cameron, od dawna spodziewała się oświadczyn, bowiem ukochany opowiadał jej na bieżąco o projektowaniu spersonalizowanego pierścionka. Mimo to ogromnym zaskoczeniem było dla niej miejsce i chwila, w której Damiano zdecydował się zapytać ją o rękę. Zrobił to bowiem w domowym zaciszu, gdy para pakowała walizki na wyjazd do Australii.

"Powiedział: 'wiem, że niektóre dziewczyny chcą płatków róż. Wiem, że może spodziewałaś się czegoś wielkiego, ale nasze życie jest tak duże i pełne publicznych uniesień, że nie ma w tym żadnego romantyzmu. Chciałem to zrobić w naszym domu, bo chcę naczyń, prania i gotowania razem. Chcę cię w dużym podkoszulku i to jest to życie, które wybieram, i mam nadzieję, że ty też. Wyjdziesz za mnie?'" - wyjawiła świeżo upieczona narzeczona.

Chwilę po zaręczynach gwiazdorska para udała się na planowaną wycieczkę do Australii, gdzie wykonali zaręczynową sesję, z której kadry trafiły następnie na Instagrama.

Dove Cameron i Damiano David zaręczyli się Instagram @damianodavid materiał zewnętrzny

Historia związku Dove Cameron i Damiano Davida

Historia miłości Damiano i Dove sięga 2023 r. Wówczas gwiazdy zapałały do siebie uczuciem, lecz ich związek oficjalnie potwierdzono dopiero w lutym 2024 r. Para pojawiła się wtedy razem na imprezie przed rozdaniem nagród Grammy i od tamtej pory była niemalże nierozłączna.

Początki ich związku nie należały jednak do łatwych. Tuż przed pierwszym publicznym pokazaniem się z Dove, Damiano oskarżony został bowiem o zdradę swojej wcześniejszej partnerki. Od 2018 r. spotykał się z modelką Giorgią Soleri. Po pięciu latach para zdecydowała się na rozstanie, lecz zanim zdążyła poinformować o tym swoich odbiorców, w sieci rozprzestrzeniły się nagrania wokalisty Maneskin całującego się z inną kobietą. Muzyk błyskawicznie znalazł się pod ostrzałem fanów potępiających jego zachowanie i okazujących modelce wsparcie.

Kilka dni po aferze gwiazdor wystosował sprostowanie, z którego wynikało, że nie wdał się w romans. Poinformował o wcześniejszym zakończeniu relacji, jednocześnie podkreślając, że wraz z Giorgią od lat żyli w otwartym związku, nie mając nic przeciwko romantycznym kontaktom drugiej połówki z innymi osobami (po uprzednim ustaleniu).

Po rozstaniu wokalisty i modelki nie trzeba było długo czekać na kolejne plotki z życia uczuciowego Davida. Lider rockowej grupy zaczął coraz częściej być zauważany ze starszą o trzy lata Dove Cameron na romantycznych spacerach czy piknikach na plaży. Aktorka pojawiała się również na koncertach Maneskin - m.in. w Madison Square Garden w Nowym Jorku czy w Brazylii.

Związek oficjalnie potwierdzono dopiero w 2024 r. Damiano i Dove do tej pory starają się chronić swoją prywatność i choć wspólnie biorą udział w branżowych eventach czy pozują na ściankach, chcą trzymać się z dala od skandali. "Naprawdę cieszymy się z bycia zwykłą parą. Jesteśmy autentycznie kameralni. Lubimy zostawać w domu bardziej od czegokolwiek innego" - komentowała Cameron na łamach "Cosmopolitan".

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL