Dominik Dudek walczył rok temu o reprezentowanie Polski w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Zwycięzca "The Voice of Poland" powrócił wtedy do preselekcji ("Hold The Light"), gdyż w 2023 roku muzyk uplasował się na trzecim miejscu z numerem "Be Good". Wkrótce potem ukazał się jego minialbum "Ja Śnię", a singiel "Idę" wywalczył trzecie miejsce podczas "Premier" na KFPP w Opolu. Po zeszłorocznej premierze albumu "We Are Young (But Only Once)" wokalista wydał świetnie przyjęty singiel "Może wolniej", otwierając 29 stycznia br. w swojej karierze nowy etap. Jak się okazuje, kolejny z nich nadchodzi wielkimi krokami.

Dominik Dudek nie walczy już o Eurowizję. Jego grafik wypełniają ślubne przygotowania

Choć fani piosenkarza zastanawiali się, czy zobaczą go w stawce tegorocznych preselekcji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, tak się jednak nie stało. Artysta wielokrotnie podkreślał, że w 2025 roku była jego ostatnia próba dostania się na Eurowizję. Tuż przed polskimi zeszłorocznymi preselekcjami porozmawialiśmy z nim - wtedy powiedział Interii Muzyce, że nauczył się sceny, jest bardziej doświadczony i wie, jak pracować z kamerą. "Jestem najbardziej gotowy w moim życiu na tę scenę. (...) Chcę wejść z tam ze spokojem i rozsiewać emocje" - stwierdził wokalista, jednak nie udało mu się wygrać. Zdradził dodatkowo, że być może kiedyś powróci na preselekcje. Co się musi stać, aby tak było?

"Na ten moment nie. Myślę, że zrobię sobie dłuższą przerwę. Chyba że powstanie jakaś piosenka, którą ludzie będą bardzo chcieli wysłać, to może wtedy się zdecyduję" - zdradził gwiazdor w rozmowie z serwisem eska.pl, sugerując sytuację, w której to fani będą mieli moc sprawczą w wybraniu do preselekcji któregoś z jego utworów. "Nie czuję się pokrzywdzony. Trzecie miejsce to jest super miejsce. Jestem na podium, a 13 procent głosów to jest naprawdę dużo. Czuję się doceniony i myślę, że spotkam się z ludźmi na koncertach" - dodał.

2026 rok to dla Dominika Dudka czas poważnych i radosnych decyzji życiowych. W czerwcu 2024 roku oświadczył się Aleksandrze Trzasce, a w styczniu br. para poinformowała, że kupiła działkę, na której planuje postawić dom. Teraz artysta zdradził, że już w maju tego roku wraz z ukochaną powiedzą sobie sakramentalne "tak".

"Bardzo się cieszymy, że to się dzieje, za niedługo zaczynamy nowy rozdział" - napisał Dudek na Instagramie, a w komentarzach wylała się fala gratulacji. "Już niebawem, szczęścia wam!", "Bardzo się cieszę i już czekam na relację z przygotowań", "No nie mogło być inaczej, bo widać, że dobrana z Was para, aż miło popatrzeć", "Co za wiadomość!" - piszą fani pary na Instagramie.

Dominik Dudek na Instagramie Instagram @dominicdudek materiał zewnętrzny

Narzeczona Dominika Dudka, Aleksandra Trzaska, z powodzeniem strzeże swojej prywatności w mediach społecznościowych. Wiadomo jednak, iż jest lekarką i działa w modelingu, a także może się pochwalić, podobnie jak ukochany, talentem muzycznym, co możemy usłyszeć na nagraniach publikowanych na Instagramie przez Dominika Dudka.

Eurowizja 2025. Dominik Dudek przed preselekcjami. „Jestem gotowy” Bartłomiej Warowny INTERIA.PL