Choć publiczność była zachwycona, problemy pojawiły się po stronie organizatorów. Okazało się, że gwiazda miała podpisany kontrakt, którego warunki złamała. Ekipa łódzkiego festiwalu oczekiwała precyzyjnego trzymania się ustalonych ram czasowych koncertu, a Doda pierwotnie miała w planach jedynie 30-minutowe show. Ostatecznie zaśpiewała kilka piosenek więcej, co poskutkowało przedłużeniem się występu.

"Zakontraktowałam 30 minut. Pani organizator po wszystkim próbowała mi wlepić 100 tys. zł kary" - napisała w mediach społecznościowych Doda. Okazało się bowiem, że złamanie warunków umowy miało przynieść przykre, finansowe konsekwencje. Piosenkarka uniknęła jednak kary, a to wszystko za sprawą prezydentki Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

"Pani prezydent to wyśmiała, mówiąc, że był to najlepszy koncert i mogę robić tyle bisów, ile chcę" - przekazała Doda, wyrażając wdzięczność dla Zdanowskiej.

Choć organizatorzy nie byli do końca zadowoleni z występu Dody na Łódź Summer Festival - a raczej głównie z nagięcia ram czasowych - to fani z pewnością na długo nie zapomną tego wyjątkowego show. Po imprezie w internecie aż roiło się od komentarzy pełnych zachwytu, w których słuchacze pochwalili widowisko piosenkarki, a także jej podejście do próśb fanów.