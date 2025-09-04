Doda zdradza kulisy swoich zarobków. Za 20 minut na scenie może kupić kawalerkę

Doda, która zadebiutowała na scenie niemal 30 lat temu, wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej estrady. Na początku 2024 roku zakończyła trasę "Aquaria Tour", po czym zapowiedziała ograniczenie regularnych koncertów. Postawiła na krótsze, ale efektowne show, często transmitowane w telewizji.

Latem 2025 roku wokalistka wystąpiła m.in. podczas "Łódź Summer Festival", jubileuszowego koncertu "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" oraz na festiwalu "Magiczne Zakończenie Wakacji" w Kielcach. Każdy z jej występów przyciągnął tłumy widzów i potwierdził, że Doda wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.

Ile kosztuje 20 minut z Dodą?

Po kieleckim występie artystka zdradziła w rozmowie ze Światem Gwiazd, jak wygląda jej cennik. Podkreśliła, że obecnie stawia na ekskluzywne show, a nie tradycyjne koncerty.

"Teraz nie gram koncertów. (...) gram tylko i wyłącznie takie występy show, maksymalnie 20-minutowe. Na pewno nie za mniej niż równowartość dziesięciu koncertów" - wyjaśniła.

Doda nie występuje na prywatnych imprezach

Rabczewska zaznaczyła również, że nigdy nie występowała na weselach czy zamkniętych prywatnych eventach i nie zamierza tego zmieniać.

"Nigdy w życiu nie zagrałam na żadnym weselu i nie zagram na żadnej prywatnej imprezie. Nigdy. Nie ma takich pieniędzy. Jeżeli są jakieś eventy 20-minutowe maksymalnie, to jak mówiłam, musi to być równe dziesięciu koncertom z czasu, kiedy dawałam trasy koncertowe. No to sobie możesz policzyć" - powiedziała.

"Zapracowałam sobie na to"

Wokalistka przypomniała, że jej sukces nie przyszedł łatwo. Podkreśliła, że na przestrzeni lat inwestowała wszystkie zarobki w rozwój koncertów i spektakularną oprawę show.

"Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wypracowałam sobie taką pozycję, bo zap... bardzo długo i objechałam całą Polskę wzdłuż i wszerz. Inwestowałam w swoje koncerty, wszystkie pieniądze. Czasami nie zarabiałam na trasach koncertowych. Robiłam wszędzie tak samo wielkie show, czy to mała miejscowość, czy duża miejscowość i po prostu zapracowałam sobie na to" - podsumowała.

