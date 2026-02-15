Doda w swoje urodziny ogłasza koncert na PGE Narodowym. "Widowisko o światowym rozmachu"

7 sierpnia 2027 roku Doda po raz pierwszy wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, a organizatorzy zapowiadają "jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć" w jej karierze. Koncert wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis, znany m.in. z Cirque du Soleil, oraz Sebastian Gonciarz. Bilety trafiły już w sprzedaży.

"To będzie koncert, który albo pamięta się przez całe życie, albo żałuje, że się na nim nie było! Dziś są moje urodziny i najlepszym prezentem, jaki możecie mi zrobić, jest zakup biletu na mój przyszłoroczny koncert" - mówi Doda, podkreślając, że występ na PGE Narodowym będzie kulminacją jej dotychczasowej drogi scenicznej i jednocześnie nowym otwarciem.

Doda wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. "Projekt bez precedensu"

"Koncert na PGE Narodowym będzie projektem bez precedensu, choć na tym etapie nie możemy ujawnić szczegółów dotyczących koncepcji scenicznej. Zdradzę tylko, że reżyserem spektakularnego widowiska będzie Gabriel Dubé-Dupuis - twórca od ponad 30 lat związany z Cirque du Soleil. To nazwisko samo w sobie jest zapowiedzią widowiska o światowym rozmachu. Drugim twórcą będzie Sebastian Gonciarz, reżyser wielu spektakli teatralnych, widowisk telewizyjnych i koncertów" - podkreśla Janusz Stefański z Prestige MJM.

Gabriel Dubé-Dupuis ma na koncie współpracę z Disneyem i MGM Grand jako dyrektor kreatywny i artystyczny, realizując projekty na styku muzyki, teatru, cyrku i nowoczesnych technologii.

"Jako dyrektor kreatywny nieustannie dążę do wkroczenia w nieznane z lekkim poczuciem wytrącenia z równowagi. To właśnie w tej przestrzeni rodzą się najlepsze dzieła. Po spotkaniu Dody od razu poczułam tę iskrę. Byłem oczarowany jej energią, która obudziła we mnie chęć do zanurzenia się w jej rozległym twórczym wszechświecie. Nie mogę się doczekać współpracy z nią, aby stworzyć koncepcję, która będzie naprawdę wyjątkowa, zarówno dla niej jako artystki, jak i dla jej oddanych fanów" - mówi Gabriel Dubé-Dupuis.

