Doda już jako nastolatka interesowała się śpiewem i marzyła o wielkiej karierze. Dorastając uczęszczała do Studium Wokalnego Elżbiety Zapendowskiej w Warszawie, gdzie szkoliła swój wokal. W 1998 r. dołączyła do zespołu Teatru Studio Buffo - grała m.in. w słynnym musicalu "Metro". Od tamtego momentu jej kariera poszybowała w górę. Już dwa lata później wygrała casting i została wokalistką grupy Virgin, z którą nagrała kilka albumów i wylansowała hity takie jak "Szansa", "2 bajki" czy "Dżaga".

W 2006 r. Doda zdecydowała się odejść z zespołu Virgin i rozpocząć karierę solową. Już rok później oddała w ręce fanów debiutancką płytę, na której znalazły się przeboje, uznawane obecnie za kultowe - "Nie daj się" oraz "Katharsis". Obecnie na koncie artystki znajdują się cztery krążki solowe - ostatni "Aquaria" wydany w 2022 r. - wiele singli oraz kolaboracji z innymi artystami. Gwiazda może pochwalić się także statusem ikony popu w Polsce i szerokim gronem odbiorców.

Doda kończy karierę? "Każde zwierzę przechodzi na sen zimowy"

Jak się okazuje, po niespełna trzech dekadach działalności muzycznej Doda zaczyna myśleć o zakończeniu kariery. Co więcej - wygląda na to, że gwiazda już zadecydowała i nic jej nie powstrzyma. W ostatniej rozmowie z Jastrząb Post piosenkarka wyjawiła prawdę na temat swojej muzycznej emerytury. Zapytana o to, czy jako "zwierzę sceniczne" zamierza definitywnie skończyć z występami, odpowiedziała wprost.

"Tak. Podtrzymuje to. Też tak uważam, że jestem zwierzęciem scenicznym. Ale każde zwierzę przechodzi na sen zimowy, albo odpoczywa, kuli się do swojej norki, nie jest cały czas na polowaniu" - zaznaczyła Doda.

Była wokalistka Virgin ma zamiar powoli zniknąć ze sceny, lecz najpierw czeka ją premiera serialu dokumentalnego. "DODA" pokaże kulisy życia gwiazdy i opowie o jej perypetiach w niełatwym świecie show-biznesu. Serial nagrany został dla platformy Amazon Prime Video, a jego emisja zaplanowana jest na jesień tego roku.

Doda zamierza zejść ze sceny w niedalekiej przyszłości. Wielkiego powrotu nie planuje

Doda nigdy nie ukrywała, że za jakiś czas zamierza zejść ze sceny. Wielokrotnie wspominała w wywiadach, że nieustanne trasy koncertowe i życie w biegu odbierają jej radość z codzienności. Choć przygotowała wiernych fanów na koniec swojej kariery, ci wciąż zastanawiają się, czy jest szansa na wielki powrót. Gwiazda stawia sprawę jasno.

"To byłaby kalkulacja z mojej strony, nienaturalne zachowanie. Ja po prostu chcę znaleźć radość w innych życiowych schematach. To już wyczerpałam, to mi dało ogrom satysfakcji i już nic mnie tu więcej nie czeka" - wyznała legendarna wokalistka.

Co będzie robić Doda po skończeniu muzycznej kariery?

Po zakończeniu muzycznej kariery Doda chciałaby skupić się na sobie. Podkreśla, że gwiazdy często tracą możliwość założenia rodziny, podróżowania czy zwykłego relaksu, gdy decydują się na życie w blasku fleszy. Sama marzy o tym, aby nadrobić stracony czas. Na czym zależy jej najbardziej?

"Przede wszystkim na życiu. Na życiu, które mi gdzieś umknęło. Taka proza jest bardzo, bardzo cenna i mnóstwo artystów, jeżeli przejrzysz ich filmy dokumentalne, po wielu latach kariery, jak już zasiądą na tych fotelach jako starsi ludzie, żałują jednego - że nie robili prostych rzeczy, że nie spędzali czasu z rodziną, że nie zwiedzili świata, że byli ciągle w trasie. O nie, ja nie chcę dochodzić do takiej konkluzji, do takich wniosków" - podsumowała piosenkarka.

