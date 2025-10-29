Depeche Mode wracają z nowym utworem! Nagranie towarzyszy produkcji kinowej
Depeche Mode opublikowali nowy utwór "In The End"! Nagranie pojawi się na fizycznych wydaniach niedawno wydanego filmu koncertowego, który zobaczyć można było również w polskich kinach.
Utwór "In The End", Depeche Mode stworzyli w trakcie sesji do wydanego w 2023 roku albumu "Memento Mori". Kompozycja znajdzie się na fizycznym wydaniu filmu "Depeche Mode: M". Produkcja trafiła do kin na całym świecie. Oglądać ją można było również w Polsce.
Depeche Mode z nowym utworem
Piosenka dość standardowo dla ostatnich poczynań zespołu, porusza tematykę przemijania i zbliżającego się nieuchronnie końca. Muzycy mierzyli się z tym również na płycie o wymownym tytule "Memento Mori".
Za reżyserię filmu "M" odpowiedzialny jest pochodzący z Meksyku, Fernando Frías. Na potrzeby produkcji zarejestrowano trzy wyprzedane koncerty na stadionie Foro Sol w meksykańskiej stolicy. Materiał eksploruje również bardzo silną więź lokalnej społeczności z tematem śmierci.
Film oraz płyta to pierwsze wydawnictwa Depeche Mode od czasu śmierci współzałożyciela zespołu, Andy'ego Fletchera. 60-letni artysta zmarł 26 maja 2022 roku w wyniku rozwarstwienia aorty.