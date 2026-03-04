Demi Lovato to światowej sławy wokalistka i aktorka, która zasłynęła jeszcze jako nastolatka, dołączając do obsady filmów Disney Channel. Grała m.in. w kultowym musicalu "Camp Rock", a następnie w produkcjach takich jak "Program ochrony księżniczek" czy serial "Słoneczna Sonny". W branży muzycznej zadebiutowała w 2008 r., albumem "Don't Forget", którego następcy - "Here We Go Again" oraz "Unbroken" - stały się jednymi z najpopularniejszych popowych krążków tamtych lat.

Przebojami "Give Your Heart a Break", "Heart Attack" oraz "Cool for the Summer" ugruntowała swoją pozycję na rynku i zyskała ogromne rzesze fanów z całego świata, które pokochały Demi nie tylko za jej disneyowskie role, lecz także za odważne teksty i melodyjne brzmienie. Kilka miesięcy temu amerykańska gwiazda otworzyła nowy rozdział w swojej karierze, wydając dziewiąty krążek studyjny, zatytułowany "It's Not That Deep". Obecnie szykuje się do trasy koncertowej, która rozpocznie się w kwietniu.

Demi Lovato wróciła wspomnieniami do chwil dorastania na planach seriali Disney Channel

Niedawno Demi Lovato została gościnią podcastu "Baby, This Is Keke Palmer", w którym wróciła wspomnieniami do chwil dorastania w show-biznesie. U jej boku w Disney Channel występowały wówczas m.in. Miley Cyrus (w serialu "Hannah Montana") czy Selena Gomez (w "Czarodziejach z Waverly Place"). Prowadząca zapytała artystkę, jak radziła sobie w sytuacjach, w których stacja nastawiała przeciwko sobie młode gwiazdy, próbując wyłonić "dziewczynę numer jeden" - tę najbardziej utalentowaną i najpopularniejszą wśród widzów.

Lovato wyjaśniła, że zdążyła zaprzyjaźnić się z jedną z "konkurentek" jeszcze przed dołączeniem do Disneya. Ona i Gomez spotkały się bowiem na planie innej produkcji, przez co nastoletniej wówczas artystce łatwiej było odnaleźć się w nowej rzeczywistości. "Właściwie grałyśmy razem w Barneyu (serialu 'Barney i przyjaciele' - przyp. red.), więc czułam się bezpiecznie, gdy przyszłam do Disney Channel, mając tam już wcześniej zdobytą przyjaźń" - wyjaśniła piosenkarka.

Demi Lovato dodała, że do dziś czuje się niezwykle wdzięczna za znajomość z Seleną Gomez. Choć media wielokrotnie próbowały je poróżnić, artystki wciąż się wspierają i nikt nie jest w stanie odebrać im przyjaźni zbudowanej w trudnych czasach nastoletniej sławy.

Selena Gomez i Demi Lovato w czasach, gdy występowały w produkcjach Disney Channel K Mazur/TCA 2008 Getty Images

Porównywano ją do Miley Cyrus i Seleny Gomez. Jak radziła sobie z presją?

Autorka hitu "Confident" wyznała jednak, że nieustanne przedstawianie jej jako konkurencji Gomez i Cyrus często sprawiało, że nie radziła sobie z presją otoczenia. "W młodym wieku kompleksy pojawiają się naturalnie" - stwierdziła. "Zaczynasz porównywać się z innymi ludźmi" - dodała.

Piosenkarka i aktorka mogła wówczas liczyć na wsparcie najbliższych. "Mama wpoiła mi jedno: 'Znajdzie się miejsce dla każdego. To nie jest rywalizacja'" - opowiedziała Demi. "Właśnie tego się trzymałam. To w pewnym sensie pomogło mi przetrwać ten okres. Zawsze wszystkim kibicowałam" - podsumowała była gwiazda Disney Channel.

"To były lata, w których wszystko się dla mnie zaczęło i mam z tego powodu bardzo miłe wspomnienia" - powiedziała artystka. "Istnieją też mniej miłe wspomnienia, z trudnych chwil, które przeżyłam kręcąc te seriale" - skwitowała Lovato.

