Dawid Podsiadło zaniepokoił fanów. "Przestawałem wierzyć w sens"

Jednym z najczęściej nagradzanych artystów wieczoru był Dawid Podsiadło. Otrzymał wyróżnienie podsumowujące jego wyniki sprzedaży płyt z ostatniej dekady oraz statuetkę za album "Zorza", nagrany wspólnie z Kaśką Sochacką i nagrodzony w kategorii pop/rock.

To jednak nie same nagrody stały się najgłośniejszym momentem jego obecności na scenie. Podczas pierwszego wystąpienia artysta zdecydował się na osobistą refleksję, która zaskoczyła odbiorców:

"Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę".

Wypowiedź, krótka, ale bardzo bezpośrednia, na chwilę zmieniła nastrój wydarzenia i wywołała wyraźne poruszenie wśród publiczności.

"Wszystko jest ok". Szybka reakcja artysty

Kilka chwil później Podsiadło ponownie pojawił się na scenie i odniósł się do swoich wcześniejszych słów. Jak przyznał, reakcje skłoniły go do doprecyzowania przekazu.

"Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, że wszystko w porządku. Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas".

Artysta dodał jeszcze, już w lżejszym tonie: "Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością".

Tłumaczki, o których mówił internet

Choć na gali nie brakowało znanych nazwisk, sporą część uwagi przejęły osoby, które zwykle pozostają w tle. Widzowie śledzący transmisję online zwrócili uwagę na tłumaczki języka migowego, obecne przy wydarzeniu.

Ich interpretacje występów muzycznych - pełne ekspresji i energii - szybko zaczęły żyć własnym życiem w sieci. Pod nagraniami i fragmentami transmisji pojawiło się mnóstwo komentarzy.

"Wciągnąłem się bardziej w panią od migowego"

"Dziewczyna od migowego wygrywa"

"Pani do migowego - love!"

"Tłumaczka wymiata"

To właśnie one, zdaniem wielu internautów, stały się jednymi z najbardziej zapamiętanych postaci całego wieczoru.

