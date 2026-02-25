Dawid Podsiadło zaniepokoił fanów. "Przestawałem wierzyć w sens"
Gala Bestsellerów Empiku od lat pełni rolę podsumowania kulturalnych wyborów Polaków, ale tegoroczna edycja pokazała, że liczby i statuetki potrafią zejść na drugi plan. W centrum uwagi znalazły się emocje, szczere słowa ze sceny i reakcje widzów, które szybko przeniosły się do internetu.
Jednym z najczęściej nagradzanych artystów wieczoru był Dawid Podsiadło. Otrzymał wyróżnienie podsumowujące jego wyniki sprzedaży płyt z ostatniej dekady oraz statuetkę za album "Zorza", nagrany wspólnie z Kaśką Sochacką i nagrodzony w kategorii pop/rock.
To jednak nie same nagrody stały się najgłośniejszym momentem jego obecności na scenie. Podczas pierwszego wystąpienia artysta zdecydował się na osobistą refleksję, która zaskoczyła odbiorców:
"Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę".
Wypowiedź, krótka, ale bardzo bezpośrednia, na chwilę zmieniła nastrój wydarzenia i wywołała wyraźne poruszenie wśród publiczności.
"Wszystko jest ok". Szybka reakcja artysty
Kilka chwil później Podsiadło ponownie pojawił się na scenie i odniósł się do swoich wcześniejszych słów. Jak przyznał, reakcje skłoniły go do doprecyzowania przekazu.
"Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, że wszystko w porządku. Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas".
Artysta dodał jeszcze, już w lżejszym tonie: "Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością".
Tłumaczki, o których mówił internet
Choć na gali nie brakowało znanych nazwisk, sporą część uwagi przejęły osoby, które zwykle pozostają w tle. Widzowie śledzący transmisję online zwrócili uwagę na tłumaczki języka migowego, obecne przy wydarzeniu.
Ich interpretacje występów muzycznych - pełne ekspresji i energii - szybko zaczęły żyć własnym życiem w sieci. Pod nagraniami i fragmentami transmisji pojawiło się mnóstwo komentarzy.
"Wciągnąłem się bardziej w panią od migowego"
"Dziewczyna od migowego wygrywa"
"Pani do migowego - love!"
"Tłumaczka wymiata"
To właśnie one, zdaniem wielu internautów, stały się jednymi z najbardziej zapamiętanych postaci całego wieczoru.