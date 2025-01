W tym roku odbywa się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - akcji charytatywnej dowodzonej przez Jurka Owsiaka. W niedzielę 26 stycznia 2025 r. wolontariusze z całej Polski kwestowali na rzecz wsparcia onkologii i hematologii dziecięcej. Zbiórka pod hasłem "Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci", jak co roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - powstało ponad 1700 sztabów, do których dołączyło blisko 120 tys. osób chętnych do pomocy.