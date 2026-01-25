Dawid Podsiadło ponownie gra z WOŚP. Aukcja poszybowała w kosmos

25 stycznia odbywa się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej akcji jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. W 2025 r. dla onkologii i hematologii dziecięcej zebrano w sumie ponad 289 mln zł.

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda zł i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.

W akcję poza tysiącami wolontariuszy z całej Polski i świata angażują się również znane osoby: sportowcy, politycy, aktorzy, muzycy czy dziennikarze.

Dawid Podsiadło gra z WOŚP. Co wystawił na aukcję?

Od lat akcję organizowaną przez Jurka Owsiaka wspiera Dawid Podsiadło, a jego propozycje co roku są rozchwytywane przez fanów. W poprzednich latach jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów wystawiał na licytację m.in. upieczony przez siebie sernik, mecz badmintona, limitowaną wersję gry Scrabble - Dawid Podsiadło Edition oraz seans kinowy ze swoim udziałem. Co przygotował tym razem?

"Jak co roku zapraszamy Was do grania z nami i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - tym razem dosłownie. Wspólny występ na PGE Narodowym? Czemu nie!" - napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło.

"Wyobraź to sobie: 80 tysięcy ludzi, odpowiednie napięcie w powietrzu, moment ciszy… i nagle wszystkie światła idą w Twoją stronę. Twój moment. Ja już znam to uczucie - jest absolutnie nie do podrobienia. I właśnie dlatego chcę Cię do niego zaprosić" - czytamy w opisie aukcji.

"Czeka na Ciebie garderoba, wspólna próba, backstage, nasza ekipa, która zadba o Twój strój i komfort tego wieczoru. Krótko mówiąc - pełne koncertowe doświadczenie od środka. Jeżeli nie grasz na niczym, to spokojnie, pomożemy Ci nauczyć się czegoś, z czym na pewno sobie poradzisz, a jeżeli grasz, no to mamy łatwiej, wkomponujemy Twoje partie w nasze aranżacje" - dodaje Dawid Podsiadło.

W pakiecie zwycięzca aukcji otrzyma również dwa bilety na ten właśnie koncert. Licytacja w krótkim czasie poszybowała do góry - w ciągu niespełna doby od rozpoczęcia aukcji kwota wzrosła ze 100 zł do ponad 75 tys. zł!

Dawid Podsiadło wyprzedaje stadiony. Szczegóły trasy "Obrotowy Tour"

Wokalista powróci na scenę w czerwcu tego roku, prezentując trasę "Obrotowy Tour", która jednak ma się różnić od tego, co działo się na stadionach w 2024 r. Na wyprzedanych błyskawicznie koncertach mamy też usłyszeć nową muzykę.

06.06. - Chorzów, Stadion Śląski

13.06. - Poznań, Enea Stadion

20.06. - Gdańsk, Polsat Plus Arena

27.06. - Warszawa, PGE Narodowy

28.06. - Warszawa, PGE Narodowy.

