W 2022 r. jedna ze starszych piosenek Kate Bush zyskała nowe, artystyczne życie. Był to pierwszy singiel z kultowego krążka "Hounds of Love" z 1985 r. Wielu zapomniało już o tej piosence i jedynie najwierniejsi fani wokalistki wiedzieli, jak wielki drzemie w niej potencjał. "Running Up That Hill (A Deal With God)" zostało wykorzystane w ścieżce dźwiękowej do popularnego serialu Netflixa - "Stranger Things". Wówczas kompozycja przebiła magiczną barierę miliarda odtworzeń w serwisie streamingowym Spotify. Wzrost popularności artystki wśród młodych słuchaczy dał jej wiernym fanom nadzieję na to, że będzie to pretekstem do powrotu Bush na scenę.