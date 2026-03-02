Co za wieści tuż przed 50. urodzinami Natalii Kukulskiej! "Pragnę z radością ogłosić"

Natalia Kukulska to artystka obecna na polskiej scenie od wielu dekad. Swoją pasję do muzyki zaczęła rozwijać w wieku dziecięcym - wszystko dzięki rodzicom. Jej mamą była ceniona wokalistka Anna Jantar, a ojcem wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. Najbliżsi wspierali młodą Kukulską w dążeniu do scenicznych marzeń i sprawili, że zaczęła występować już wieku 10 lat. Wydała wtedy również album pt. "Natalia", na którym znalazły się słynne piosenki dla dzieci, takie jak "Puszek-okruszek". Była to jedynie zapowiedź dalszej kariery Natalii, która do dziś obfituje w sukcesy.

3 marca tego roku Natalia Kukulska świętować będzie swoje 50. urodziny. Tę wyjątkową okazję postanowiła uczcić w bliski swojemu sercu sposób - poprzez koncerty. Artystka, dzień przed urodzinami, opublikowała w mediach społecznościowych ogłoszenie, w którym zapowiedziała jubileuszową trasę koncertową.

"Nadszedł ten dzień, na który czekałam. W przeddzień moich okrągłych urodzin pragnę z radością ogłosić i zapowiedzieć moją jubileuszową trasę koncertową" - zaczęła piosenkarka.

Kukulska wspomina początki kariery, zapraszając na wyjątkową trasę. "Bałam się hasła jubileusz, gdyż jest to rodzaj podsumowania…"

W wyjątkowym wpisie Kukulska wróciła wspomnieniami do swoich pierwszych chwil na scenie. Podzieliła się z widzami refleksją na temat debiutu oraz obecnego statusu gwiazdy muzyki. "Czy ona jest taka jak ja? Ona - ta Natalia, która debiutowała 30 lat temu albumem 'Światło', ta, której dziecięcy fonograficzny debiut 40 lat temu odbił się całkiem 'niezłym' echem, ta 50-letnia, która dziś idzie po swoje kolejne marzenie, bo wie jak pielęgnować dobrostan swój i swojej publiczności" - czytamy.

Wokalistka zapowiedziała, że podczas rocznicowego tournee zamierza zabrać słuchaczy w podróż przez wszystkie etapy jej kariery. "Trasa jubileuszowa jest dla mnie świętem, na które chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy towarzyszyli mi przez te lata… Od początku mojej drogi, od etapu dziecięcego, poprzez lata 90., aż po dziś z 'Czułymi strunami' włącznie. Niezależnie od tego, kiedy słuchali mojej muzyki" - napisała Kukulska.

"Z dystansem i czułością wrócę do utworów, których już dawno nie wykonuję na koncertach, a które pokochała publiczność. Bałam się hasła 'jubileusz', gdyż jest to rodzaj podsumowania… Ale dlaczego nie podsumować wszystkiego, za co jestem wdzięczna, że się wydarzyło… To najczystsze uczucie" - dodała gwiazda

Znamy szczegóły jubileuszowej trasy koncertowej Natalii Kukulskiej. Gdzie wystąpi artystka?

Jubileuszowa trasa koncertowa Natalii Kukulskiej odbywać się będzie pod hasłem "Ona jest taka jak ja". Pierwszy z występów zobaczymy 27 września w katowickim NOSPRze. Później piosenkarka zawita do Szczecina, Bielska Białej, Gdańska, Poznania, Krakowa oraz Warszawy. Finał tournee będzie miał miejsce 28 grudnia we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki.

Artystka zapowiada, że podczas koncertów widzowie doświadczą wyjątkowej energii, a także wzruszeń. Do współpracy zaprosiła wielu wspaniałych muzyków i powiększyła skład swojego zespołu o sekcję smyczków. Nie zabraknie również materiałów archiwalnych, wyświetlanych pomiędzy wykonami, dzięki którym uczestnicy będą mogli na chwilę cofnąć się w czasie wraz z Kukulską.

Sprzedaż biletów na zapowiedziane wydarzenia rozpocznie się w dniu urodzin wokalistki, 3 marca, o godzinie 10:00.

