Piosenka "Duszo ma" to kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty "Jak te góry kocham Cię", która pojawi się 15 października. Cztery dni później (19.10) podczas Festiwalu Inspirowane Górami w Zakopanem odbędzie się koncert promocyjnego tego albumu.

"Ten świat cierpi na nieustający pośpiech - wszyscy mamy za wysokie ciśnienie, na które nie ma tabletki. Nasze sprawy załatwiamy już tylko w biegu, brakuje nam chwili na spokój, ciszę i refleksję. Jedyny sposób, żeby ten świat uczynić trochę lepszym to zatrzymać się. Odnaleźć swój wewnętrzny kompas, dać czas sobie i rzeczom naprawdę ważnym, spojrzeć w głąb siebie. Zapukać do swojej duszy. W momencie ciszy usłyszeć co do nas mówi. Za czym tęskni. W jaką drogę chciałaby, żebyśmy ruszyli" - podkreśla Andrzej Jarząbek "Fiś", założyciel i lider FiśBandy, kompozytor, skrzypek i wokalista, znawca tradycji podhalańskiej i kultury ludowej.

FiśBanda i teledysk "Duszo ma". "Wszyscy mamy za wysokie ciśnienie"

"Utworem 'Duszo ma' chcieliśmy dać naszym słuchaczom najlepszy powód do wytchnienia. Tutaj muzyka powstała do tekstu - muzyka która ma nieść ukojenie. Dźwięki dające przestrzeń dla słów, które niosą ulgę od zgiełku" - dodaje lider FiśBandy, nazywany "Paganinim Podhala".

Autorami tekstu są Jacek Jaroszyk, niegdyś dyrektor Estrady Poznańskiej, i jego syn - muzyk i wokalista Mikołaj Jaroszyk (m.in. Yaroshick, Burn This Song, tworzony z siostrą Natalią Safran duet The Forevers).

"Ten utwór to nasz ukłon w stronę starszej od nas generacji twórców, którzy swoimi piosenkami na długo odkładali się w sercach swoich odbiorców. A nam będzie bardzo miło, jeśli przez tę piosenkę nasi słuchacze usłyszą siebie. Przyłożą ucho do własnych uczuć, emocji, dadzą sobie odwagę, żeby wyrazić siebie w najlepszej, najpiękniejszej i najprawdziwszej wersji. Język duszy to wrażliwość, nie bójmy się być sobą. Bądźmy dla siebie dobrzy dając sobie czas, robiąc sobie spa dla duszy. Ona poprowadzi nas najlepiej. Ona zawsze się odwdzięczy" - mówi Andrzej Jarząbek "Fiś".

Do piosenki powstał teledysk wyprodukowany przez ekipę Walk Pictures, która zrealizowała także wideo do poprzedniego singla "Juhas".

FiśBanda z nową płytą "Jak te góry kocham Cię"

Nadchodzący album zapowiadany jest jako "porywająca podróż przez muzyczne Karpaty". "To tradycyjne przeboje, wyrywające do tańca melodie i przesiąknięte górskimi krajobrazami emocje, które łapią za serce. FiśBanda zaprasza na folkową biesiadę pełną wzruszeń, czyli góralskie świętowanie życia muzyką, tańcem i wspólnym śpiewaniem" - czytamy.

"Lubię myśleć, że wszystko jest muzyką ludową, bo wszystko ma tradycyjne korzenie. A my nie odgrywamy muzyki folkowej, my jesteśmy folkiem. Nasza muzyka to pop - popularna muzyka rozrywkowa Karpat. Wierni góralskiej wrażliwości, mamy przyjemność grać dla Państwa piękne melodie i popowe piosenki w karpackiej tradycji z której FiśBanda pochodzi i z której jest dumna. Dajcie się porwać, ta muzyka to bicie serca" - podkreśla Andrzej Jarząbek "Fiś".

Dowodzony przez niego zespół ma na koncie współpracę z m.in. Kayah, Haliną Mlynkovą, Edytą Geppert, Dikandą, Hajlanderami, Jazgotem, orkiestrą Jana Stokłosy i Zbigniewem Namysłowskim. Obok lidera występują: Stanisław Rzadkosz (akordeon, chórki), Robert Czech (kontrabas, cymbały węgierskie), Paweł Dziedzina (altówka, chórki), Wojciech Zieliński (perkusja) i Przemek Sokół (trąbka).

