Co dzieje się z Tatu? Gwiazdy lat 2000. zmieniły się nie do poznania

Około ćwierć wieku temu duet t.A.T.u. był u szczytu sławy. Niemal cała Europa zachwycała się Rosjankami Julią Wołkową i Leną Katiną. Ich przeboje "All the Things She Said" i "Not Gonna Get Us" pojawiały się niemal wszędzie. W 2003 roku z utworem "Nie wier´, nie bojsia" duet zajął trzecie miejsce w 48. Konkursie Piosenki Eurowizji w Rydze oraz otrzymał wiele nagród muzycznych w tym MTV Video Music Awards.

Dodatkowy rozgłos zapewniał piosenkarkom rzekomy romans, który jak później ujawniono, był jedynie marketingową zagrywką. Spotkało się to z ogromnym oburzeniem ze strony fanów i poruszeniem w mediach. W 2004 roku piosenkarki przyznały, że był to pomysł ich producenta, któremu bardziej zależało na nagłaśnianiu skandali wokół nich, niż tworzeniu jakościowej muzyki. W 2011 roku duet oficjalnie zakończył swoją działalność. Liczne prośby fanów zaowocowały jednak powrotem w 2022 roku.

Co teraz dzieje się z t.A.T.u.? Zmieniły się nie do poznania

W 2022 roku Julia Wołkowa i Lena Katina zagrały w Dinamo Stadium w Mińsku. Kolejny show odbył się dopiero rok później. Teraz na oficjalnych profilach wokalistek na Instagramie zobaczyć możemy zapowiedzi kolejnych występów, tym razem ze znacznie większą częstotliwością, choć głównie w Rosji, co wiąże się z wieloma mieszanymi reakcjami i opiniami internautów. Co ciekawe, w listopadzie 2025 roku artystki spotkały się w Tokyo z budzącym kontrowersje Kanye Westem, co relacjonowały na swoich Instagramach.

Lena Katina, Kanye West i Julia Wołkowa Instagram @official_juliavolkova materiał zewnętrzny

Ogromną uwagę zwraca teraz wygląd artystek. Kompletnie nie przypominają one już siebie z początku kariery. W przypadku Leny Katiny zmiana ta nie jest aż tak szokująca - zmieniła ona swój styl ubioru i wydoroślała, z kolei Julia Wołkowa mocno zmodyfikowała swój wizerunek. Piosenkarka poddała się licznym zabiegom medycyny estetycznej, czego efekty zobaczyć możemy na jej Instagramie.

t.A.T.u. Instagram @lenakatina materiał zewnętrzny

Warto również wspomnieć, że po ponad 20 latach ich przebój "All The Things She Said" ponownie trafił na listy przebojów. Kawałek pojawił się w popularnym serialu "Heated Rivalry", dostając drugie życie i budząc zainteresowanie wśród Gen Z. W samym serwisie Spotify duet odnotował aż dwukrotny wzrost miesięcznej liczby słuchaczy, który obecnie wynosi ponad 10 mln słuchaczy miesięcznie.

