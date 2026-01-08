Co dzieje się z Tatu? Gwiazdy lat 2000. zmieniły się nie do poznania

Na początku lat 2000. t.A.T.u. królowały na listach przebojów. Fani zachwycali się m.in. przebojami "All the Things She Said" czy "Not Gonna Get Us". Julia Wołkowa i Lena Katina zakończyły swoją współpracę w 2011 roku. Prośby fanów zaowocowały jednak niedawnym powrotem wokalistek na scenę, a jeden z ich hitów po 20 latach powrócił na listy przebojów!

Dwie młode kobiety w białych koszulach stoją razem na tle niebieskiej ścianki z charakterystycznym logo, patrzą przed siebie i delikatnie się uśmiechają.
t.A.T.u. (2003 r.) od lewej: Julia Volkova i Lena KatinaMary Evans/Allstar/Graham Whitby BootEast News

Około ćwierć wieku temu duet t.A.T.u. był u szczytu sławy. Niemal cała Europa zachwycała się Rosjankami Julią Wołkową i Leną Katiną. Ich przeboje "All the Things She Saidi "Not Gonna Get Us" pojawiały się niemal wszędzie. W 2003 roku z utworem "Nie wier´, nie bojsiaduet zajął trzecie miejsce w 48. Konkursie Piosenki Eurowizji w Rydze oraz otrzymał wiele nagród muzycznych w tym MTV Video Music Awards.

Dodatkowy rozgłos zapewniał piosenkarkom rzekomy romans, który jak później ujawniono, był jedynie marketingową zagrywką. Spotkało się to z ogromnym oburzeniem ze strony fanów i poruszeniem w mediach. W 2004 roku piosenkarki przyznały, że był to pomysł ich producenta, któremu bardziej zależało na nagłaśnianiu skandali wokół nich, niż tworzeniu jakościowej muzyki. W 2011 roku duet oficjalnie zakończył swoją działalność. Liczne prośby fanów zaowocowały jednak powrotem w 2022 roku.

Co teraz dzieje się z t.A.T.u.? Zmieniły się nie do poznania

W 2022 roku Julia Wołkowa i Lena Katina zagrały w Dinamo Stadium w Mińsku. Kolejny show odbył się dopiero rok później. Teraz na oficjalnych profilach wokalistek na Instagramie zobaczyć możemy zapowiedzi kolejnych występów, tym razem ze znacznie większą częstotliwością, choć głównie w Rosji, co wiąże się z wieloma mieszanymi reakcjami i opiniami internautów. Co ciekawe, w listopadzie 2025 roku artystki spotkały się w Tokyo z budzącym kontrowersje Kanye Westem, co relacjonowały na swoich Instagramach.

Trzy osoby pozujące razem w sklepie odzieżowym, dwie kobiety w nowoczesnych stylizacjach z motywami szkockiej kraty oraz mężczyzna w jasnym ubraniu, wokół w tle widoczna jest odzież na półkach oraz kilka innych osób.
Lena Katina, Kanye West i Julia WołkowaInstagram @official_juliavolkovamateriał zewnętrzny

Ogromną uwagę zwraca teraz wygląd artystek. Kompletnie nie przypominają one już siebie z początku kariery. W przypadku Leny Katiny zmiana ta nie jest aż tak szokująca - zmieniła ona swój styl ubioru i wydoroślała, z kolei Julia Wołkowa mocno zmodyfikowała swój wizerunek. Piosenkarka poddała się licznym zabiegom medycyny estetycznej, czego efekty zobaczyć możemy na jej Instagramie.

Dwie kobiety, jedna z rudymi włosami, druga z ciemnymi, patrzą prosto w obiektyw na tle efektownej grafiki z nazwą zespołu t.A.T.u. oraz listą miast i dat koncertów.
t.A.T.u. Instagram @lenakatinamateriał zewnętrzny

Warto również wspomnieć, że po ponad 20 latach ich przebój "All The Things She Said" ponownie trafił na listy przebojów. Kawałek pojawił się w popularnym serialu "Heated Rivalry", dostając drugie życie i budząc zainteresowanie wśród Gen Z. W samym serwisie Spotify duet odnotował aż dwukrotny wzrost miesięcznej liczby słuchaczy, który obecnie wynosi ponad 10 mln słuchaczy miesięcznie.

