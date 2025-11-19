Cleo zdobyła popularność po Eurowizji. Jej życie prywatne jest owiane tajemnicą

Cleo urodziła się 25 czerwca 1983 roku w Szczecinie, ale to warszawski Ursynów stał się jej prawdziwym domem i miejscem, z którym najbardziej się utożsamia. Wychowała się w czasach, gdy internet i smartfony jeszcze nie istniały, a największą wartością była zabawa z rówieśnikami na podwórku.

"Miałam to szczęście - wczesne dzieciństwo spędzić w erze sprzed Internetu, gdzie dużą wartością była interakcja z rówieśnikami. Lubiliśmy gry zespołowe i różne zabawy, które rozwijały nasze kreatywne myślenie. Z wielkim sentymentem wracam do tego czasu, kiedy materialnie nie miałam wiele, a jednocześnie życie dawało mi cenne doświadczenia, lekcje i cudowne chwile, które na zawsze wpisałam w portfolio wspomnień" - wspominała w rozmowie z "Faktem".

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem architektury krajobrazu - dyplom zdobyła na warszawskiej SGGW, ale szybko porzuciła projektowanie parków na rzecz muzyki.

Brat bliźniak Cleo - matematyk i najbliższy przyjaciel

Wokalistka ma brata bliźniaka, Piotra Klepko. Rodzeństwo dzieli niemal wszystko oprócz zainteresowań, ale łączy wyjątkowo silna więź.

"To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru, natomiast jesteśmy kompletnie z dwóch różnych światów, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania. On jest umysłem ścisłym. Pamiętam, jak pomagał mi w rozwiązywaniu zadań matematycznych" - opowiadała Cleo.

Od chóru gospel do eurowizyjnego przełomu

Zanim świat usłyszał "My Słowianie", Cleo śpiewała w chórze gospel Soul Connection, tworzyła duet Dwie Asie i wygrała internetowy konkurs Studio Garaż w kategorii R&B. Odpadła natomiast na castingach do programu X-Factor.

Przełomowy moment nastąpił w 2013 roku, gdy poznała producenta Donatana. Wydany w listopadzie singiel "My Słowianie" błyskawicznie stał się viralem, przez wiele tygodni zajmował 2. miejsce na liście AirPlay i przyniósł artystom reprezentację Polski na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji w Kopenhadze w 2014 roku. W finale zajęli 14. miejsce, jednak w głosowaniu telewidzów Polska uplasowała się na wysokim, 5. miejscu.

W listopadzie 2014 roku ukazał się wspólny album Donatana i Cleo "Hiper/Chimera". Płyta z gościnnym udziałem m.in. Bednarka, Enej i Miuosha zdobyła status potrójnej platynowej (ponad 90 tys. sprzedanych egzemplarzy) i przez kilka tygodni prowadziła na oficjalnej liście sprzedaży OLiS.

Solowa droga i dalsze sukcesy

Po rozstaniu z Donatanem Cleo z powodzeniem kontynuuje karierę solową. Wydany w 2016 roku album "Bastet" pokrył się platyną, kolejne krążki - "superNOVA" (2020), "vinyLOVA" (2022) i "10" (2024) - ugruntowały jej pozycję na polskim rynku. W dorobku artystki znajduje się także SuperJedynka w kategorii SuperGwiazda w sieci na KFPP Opole 2014, trzecie miejsce w programie "Taniec z gwiazdami" oraz świąteczny hit Coca-Coli "Coraz bliżej święta".

Mimo wielkiej rozpoznawalności Joanna Klepko nadal skutecznie chroni swoją prywatność. Od ursynowskiego podwórka po największe europejskie sceny - historia Cleo pokazuje, że nie zawsze trzeba być otwartą księgą, by osiągnąć sukces w show-biznesie.

