Chris Cugowski "nie planuje" występów z ojcem. Postawił sprawę jasno

Chris Cugowski lub inaczej Krzysztof Cugowski Junior jest najmłodszym synem znanego nam m.in. z twórczości w Budce Suflera, Krzysztofa Cugowskiego. Mężczyzna urodził się w 18 lipca 1998 roku i razem z dwójką przyrodnich braci - Piotrem i Wojciechem kontynuuje rodzinne zamiłowanie do muzyki.

Już jako 16-latek przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył University of Winchester na kierunku aktorstwo. Zobaczyć go mogliśmy w serialu "Bridgertonowie", produkcjach "Przyjaciółki czy "Leśniczówka".

W 2021 roku. Chris pojawił się również w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tam, prezentując swoje umiejętności wokalne i aktorskie zdołał zająć 6. miejsce. Niedawno młody muzyk pokazał się na dużej scenie w ramach Top of the Top Festivalu w Sopocie. Cugowski pod pseudonimem "Phero" zawalczył w konkursie o Bursztynowego Słowika.

Chris Cugowski nie chce występować z tatą na scenie?

27-latek w rozmowie z "Plejadą" zapytany został o to, czy chciałby wystąpić z ojcem na jednej scenie, na co stanowczo odpowiedział: "Teraz myślę, że jeszcze nie. Ten czas, mam nadzieję, nadejdzie, ale dopiero wprowadzam swoją działalność w szerszą publiczność i myślę, że jak już się to troszeczkę ustatkuje, to kto wie, kto wie. Ale w najbliższej przyszłości nie planuję".

Artysta opowiedział też o tym, czy musiał mierzyć się z presją i konkurencją, dorastając w muzycznej rodzinie: "Nie, absolutnie nie. Tutaj nie ma konkurencji, bo my też jesteśmy z trzech różnych generacji. Celujemy w zupełnie innego odbiorcę. (...) W muzyce nie czuję konkurencji, bo to jest taka różnorodność i taki wybór, że im nas jest więcej jako muzyków, tym mam wrażenie lepiej, bo ludzie mogą sobie wybierać i zawęzić to, co do nich przemawia".

