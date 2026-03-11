Choć pod koniec maja Cher będzie świętować swoje 80. urodziny, jej życie uczuciowe kwitnie i wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Pod koniec 2022 roku artystka oficjalnie zaprezentowała światu swojego nowego partnera, Alexandra Edwardsa - producenta muzycznego, który jest od niej młodszy o równe 40 lat! Choć wielu wróżyło im szybkie rozstanie, para wygląda na szczęśliwą, a zagraniczne media donoszą o kolejnym przełomie w ich relacji.

Wielki diament i ślubne plany

Plotki o zaręczynach podgrzały najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi. W miniony weekend Cher bawiła się na weselu swojego syna, a w drodze powrotnej z imprezy, fotoreporterom rzucił się w oczy jeden, bardzo wymowny szczegół. Serdeczny palec lewej dłoni wokalistki zdobił ogromny pierścionek z potężnym diamentem.

Sama zainteresowana na razie nie skomentowała oficjalnie doniesień o zaręczynach, jednak świetnie pokrywają się one z niedawnymi przeciekami z otoczenia gwiazdy. Jak informował magazyn "The Mirror", dzieląca zakochanych różnica wieku nie ma dla nich absolutnie żadnego znaczenia, a Cher rozważa swoje zbliżające się urodziny jako "idealny moment na przypieczętowanie związku". Oboje rzekomo czują się gotowi na to zobowiązanie.

Sprzeciw rodziny to za mało

Wygląda na to, że decyzja Cher o zaangażowaniu się w tę relację ostatecznie przetrwała również próbę rodzinnego konfliktu. Wybór młodszego o cztery dekady ukochanego ewidentnie nie spodobał się jej synowi, Chazowi Bono. Potomek piosenkarki bezskutecznie próbował odwieść matkę od tego związku, najwyraźniej powątpiewając w szczere intencje byłego wiceprezesa wytwórni muzycznej.

Wokalistka od zawsze jednak miała własny pomysł na życie, czego dowodem były jej wcześniejsze romanse. Już w połowie lat 80. wywołała skandal, nawiązując szeroko komentowaną relację z początkującym wówczas Tomem Cruise'em, którego dzieliło z nią 16 lat różnicy. Z biegiem lat piosenkarka zaczęła przesuwać tę granicę coraz dalej.

