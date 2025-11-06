Cher ma chłopaka młodszego o 40 lat. "Poczuła się bardziej atrakcyjna niż kiedykolwiek"

Choć różnica wieku między nimi wynosi 40 lat, Cher nie widzi w tym problemu. W rozmowie z Gayle King w programie CBS Mornings artystka mówiła wprost:

"Wiek nigdy nie był przeszkodą, mam to gdzieś!" - przyznała z charakterystyczną szczerością. "Po prostu go kocham. Myślę, że jest piękny, naprawdę utalentowany. Jest jedną z najbardziej utalentowanych osób, jakie kiedykolwiek spotkałam".

Ten cytat obiegł światowe media. Dla Cher, która przez dekady uchodziła za kobietę niezależną, nieustraszoną i zawsze idącą pod prąd, miłość w późniejszym wieku nie jest dowodem słabości, lecz odwagi. W wywiadzie dla magazynu People dodała:

"Rozśmiesza mnie i dobrze się razem bawimy. Zrozumiałam, że nigdy nie jest za późno".

Romans, który przetrwał burzę

Ich historia zaczęła się w 2022 roku podczas Paris Fashion Week. Szybko stali się jedną z najgłośniejszych par show-biznesu - i równie szybko musieli zmierzyć się z falą komentarzy. W 2023 roku media informowały o rozstaniu, jednak uczucie okazało się silniejsze.

Dziś Cher i Alexander znów są razem, a według źródeł CBS Mornings, piosenkarka daje partnerowi subtelne znaki, że chciałaby pójść z nim do ołtarza. Informator miał zdradzić, że Edwards postrzega już Cher i swojego sześcioletniego syna jako rodzinę.

"Ona mówi, że łączy ich coś wyjątkowego, coś, co sprawiło, że poczuła się bardziej żywa i atrakcyjna niż kiedykolwiek" - powiedziała osoba z jej otoczenia.

Bliscy mają wątpliwości, ale Cher ufa sercu

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm gwiazdy. Według doniesień Daily Mail, część przyjaciół Cher miała przestrzegać ją przed młodszym partnerem, określając Edwardsa jako "chodzącą czerwoną flagę".

"On nie ma wobec niej szczerych intencji, czego niestety piosenkarka nie widzi" - stwierdził informator cytowany przez dziennik.

Cher najwyraźniej nie zamierza się tym przejmować. Przez całe życie udowadniała, że potrafi iść własną drogą, nawet jeśli oznacza to sprzeciw wobec oczekiwań innych. "Bez względu na wszystko uwielbiam być ze swoim chłopakiem" - powiedziała w rozmowie z People.

Miłość napędza Cher do działania

Cher nie tylko czuje się młodsza, ale też twórczo spełniona. Wspólnie z Edwardsem pracuje nad 28. albumem studyjnym, kontynuując karierę, która obejmuje ponad sześć dekad, setki koncertów i przeboje takie jak "Believe" czy "If I Could Turn Back Time".

Muzyka i miłość - to dwa obszary, które w życiu Cher zawsze się przenikały. Tym razem jednak, jak mówią jej przyjaciele, to właśnie relacja z młodszym partnerem przywróciła jej lekkość i odwagę, jaką miała u szczytu sławy.

Kiedyś śpiewała o tym, że chciałaby "odwrócić czas". Dziś nie musi - po prostu z niego korzysta. W wieku 79 lat Cher znów kocha, tworzy i nie ogląda się na nikogo.

Finał 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za rogiem! Zobacz ten wyjątkowy duet Polsat