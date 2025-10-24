Była żona Michała Wiśniewskiego zadzwoniła do niego po rozstaniu! Co usłyszała?

Wokalista Ich Troje , Michał Wiśniewsk i poślubił Dominikę Tajner w czerwcu 2012 roku. Związek ten nie przetrwał próby czasu. W 2019 roku para wzięła rozwód. Ich relacja miała nie tylko charakter prywatny, Tajner była także menedżerką artysty. Po rozwodzie z Wiśniewskim na nowo starała się wejść w relację romantyczną z innym wybrankiem. Niestety, jak niedawno poinformowała, od dwóch miesięcy jest sama.

Zaskakujący jest fakt, że Michał Wiśniewski o rozstaniu dowiedział się jako jeden z pierwszych. Była żona zadzwoniła do niego dwa miesiące temu, by porozmawiać o tym, co się stało. Piosenkarz okazał jej wsparcie i udzielił kilku rad. W rozmowie z portalem "Jastrząb Post", muzyk wyraził duże uznanie wobec Dominiki Tajner.

"Ja się cieszę, że ona jest szczęśliwa. Pamiętam, że zadzwoniła już dwa miesiące temu i przeżywała bardzo swoje rozstanie. No to wiadomo, trochę żartem, trochę pół żartem, pół serio powiedziałem: 'Dominika. Sama wiesz, że w tym naszym małżeństwie to ta decyzja była obopólna, może nawet bardziej moja'. Gdzie doszliśmy do wniosku, że życie trzeba przeżyć i być szczęśliwym. To było moje najdłuższe małżeństwo. Bardzo ją cenię i zawsze miałem w niej przyjaciela i myślę, że bardzo miło to wspominam. Natomiast w życiu trzeba być szczęśliwym. Jak chcecie iść na kompromis pod tytułem 'będziemy razem, bo tak wypada', no to nic głupszego nie słyszałem" - mówił.