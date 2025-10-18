Przypomnijmy, że szeroka publiczność poznała 11-letnią wówczas Klaudię Kulawik w pierwszej edycji "Mam talent" w 2008 r. W jury zasiadali wtedy Agnieszka Chylińska (jako jedyna nadal pełni tę funkcję), aktorka Małgorzata Foremniak i Kuba Wojewódzki. Skromna uczennica z Chechła na Śląsku na castingu zmierzyła się z wielkim przebojem "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

"Jesteś zaj..ista. Klaudio, masz głos jak dzwon. Jestem w szoku" - komentowała Agnieszka Chylińska. Swoich zachwytów nie kryli także Kuba Wojewódzki i Małgorzata Foremniak. W kolejnych etapach młoda wokalistka sięgnęła po piosenki Violetty Villas i Stana Borysa.

W "Mam talent" Klaudia Kulawik zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.

Klaudia Kulawik zniknęła po "Mam talent"

Po programie nastolatka zniknęła z przestrzeni publicznej. Jej mama tłumaczyła, że gdy skończy 18 lat, to wtedy zdecyduje, czy będzie chciała się kontaktować z mediami.

15-letnia Klaudia w 2012 r. na potrzeby filmu dla młodzieży "Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa" nagrała piosenkę "With A Friend You Know" (i jej polską wersję "Felix, Net i Nika"). Swoją edukację muzyczną postanowiła zrealizować w Wielkiej Brytanii - w 2019 r. ukończyła British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay i The Kooks. Z kolei jedną z idolek Klaudii jest Joni Mitchell, po której przebój "Blue" sięgnęła, nagrywając własną wersję.

"Myślę że jeżeli ktoś jest zawiedziony, że nie poszłam drogą bardziej komercyjną, to muszę wyjaśnić, że po prostu inaczej nie potrafię. Dzisiaj interesują mnie już inne rzeczy. Czym trudniejsze, czym bardziej skomplikowane, tym bardziej przyciągają one moją uwagę" - opowiadała w rozmowie z "Vivą!".

Młoda wokalistka zaczęła też tworzyć własne piosenki - w sierpniu 2019 r. wypuściła debiutancką EP-kę, na której znalazły się utwory "Follow Me", "Maybe Today", "Woman Phenomenally", "Po cichutku" i "Pentantonic".

"Kiedyś byłam dziewczynką, dziś młodą kobietą. Nieidealną, niewymiarową, nieperfekcyjną, za to bardziej świadomą, dojrzalszą, pewniejszą siebie i ambitną. W klipie zaśpiewa dla Was 'goddes' woman. Choć ten obrazek to tylko skrawek tego, czym kobiecość jest. Na co dzień jestem zwykła, najzwyklejsza. Choć to nie grzech czuć się pięknie! A tak też się czułam się na planie teledysku - fenomenalnie! Wsłuchajcie się w słowa!" - pisała przy okazji premiery jednej z piosenek.

Jak dziś wygląda Klaudia Kulawik?

28-letnia obecnie Klaudia Kulawik w mediach społecznościowych regularnie dzieli się z fanami zdjęciami i przemyśleniami z licznych podróży. "Music & travel" (muzyka i podróże) - głosi opis jej profilu na Instagramie.

W ostatnich miesiącach odwiedziła m.in. kilka krajów w Azji (Japonia, Singapur, Wietnam, Tajlandia, Sri Lanka), Afryce (Kenia, RPA), Stany Zjednoczone, a także Grecję, Włochy czy Belgię. Miała okazję wystąpić też na koncercie zorganizowanym w jednym z luksusowych hoteli w Dubaju.

