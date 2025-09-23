Melanie C, a właściwie Melanie Jayne Chisholm, to pochodząca z Wielkiej Brytanii piosenkarka, której największą sławę przyniosły występy ze Spice Girls. W zespole nazywana była Sporty Spice. Wraz z koleżankami z legendarnego girlsbandu odniosła światowy sukces w drugiej połowie lat 90., wydając przeboje takie jak "Wannabe", "Spice Up Your Life" czy "Viva Forever".

Wielu fanów do dziś uważa, że to właśnie Melanie C jest jedną z najzdolniejszych wokalnie Spicetek. Po rozpadzie zespołu wokalistka postanowiła kontynuować muzyczną karierę solowo. Swój debiutancki album "Nothern Star" wydała w 1999 r. - płyta odniosła duży sukces komercyjny, sprzedając się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Single takie jak "Never Be the Same Again" czy "I Turn to You" zdobyły popularność w stacjach radiowych na całym świecie.

Dyskografię artystki zamyka obecnie album "Melanie C", którego premiera miała miejsce w 2020 r. Była Spicetka jednak nie próżnuje - można ją spotkać na różnego rodzaju festiwalach i koncertach, na których gra swoje autorskie DJ-sety. Polacy mieli okazję potańczyć do energicznych utworów, miksowanych przez gwiazdę, podczas tegorocznego BitterSweet Festivalu, który odbył się w połowie sierpnia w Poznaniu.

Melanie C ze Spice Girls spełnia się obecnie w roli DJ-ki! Niedługo wyda kolejny solowy album

Po odejściu z girlsbandu Mel C próbuje swoich sił w nieco innym gatunku - muzyce elektronicznej. Właśnie poinformowała, że przygotowuje się do wydania kolejnej płyty! "Mój nowy album jest już skończony i gotowy do wydania" - ogłosiła na łamach gazety "Mirror".

Była Spicetka nie zdradziła szczegółów dotyczących daty premiery czy tytułu nadchodzącego krążka, jednak uchyliła rąbka tajemnicy na temat jego brzmienia. Okazuje się, że artystka planuje jeszcze mocniej zagłębić się w świat muzyki elektronicznej i zaserwować słuchaczom płytę pełną klubowych brzmień.

"Na poprzednich kilku płytach skłaniałam się bardziej ku elektronicznemu popowi. Teraz chcę pójść w to jeszcze mocniej, sięgając po muzykę taneczną i czerpiąc z moich doświadczeń jako DJ-ki" - oznajmiła gwiazda.

"Czuję, że wciąż się uczę i rozwijam - po prostu uwielbiam śpiewać, występować, a także grać jako DJ-ka - zależało mi na tym, by połączyć to wszystko na tym albumie. Chciałam się po prostu dobrze bawić i stworzyć coś, co kocham. Wkrótce pojawią się nowe informacje na temat mojego albumu" - dodała artystka, zachęcając fanów do czekania na premierę.

