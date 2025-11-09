Duff przyznała w podcaście "Therapuss", że nie pamięta nagrania jednego z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów - "What Dreams Are Made Of" z filmu "Lizzie McGuire Movie" z 2003 roku.

"Zupełnie tego nie pamiętam. Ale mogę powiedzieć, że teraz ją uwielbiam. I kiedy kręciłam film, też ją lubiłam. To był po prostu dziwny czas" - powiedziała artystka, która miała wówczas zaledwie 14 lat.

Dodała, że utwór technicznie należał do postaci Lizzie McGuire, a nie do niej samej, co tłumaczy, dlaczego nigdy nie wykonywała go podczas koncertów:

"To była piosenka Lizzie McGuire. Pamiętam trochę pobyt we Włoszech podczas kręcenia filmu, ale reszta była nagrywana w Vancouver. Prawie nic z tego nie pamiętam" - wyznała Duff.

Powrót Hilary Duff z dojrzałym brzmieniem

Po dziesięcioletniej przerwie Duff powraca z utworem "Mature", który według niej odzwierciedla jej osobiste doświadczenia i emocje:

"Ten singiel mówi o mojej dojrzałej ja, która dzwoni do mnie samej sprzed lat i mówi, że wszystko zakończyło się dobrze. To była krótka relacja, która pozostawiła wiele pytań… Pomyślałam, że to dobre miejsce, aby zacząć" - napisała Duff na Instagramie przy okazji premiery teledysku.

Artystka tłumaczy, że powrót do muzyki wymagał odpowiedniego czasu i otoczenia:

"Musiałam czuć się bezpiecznie i mieć odpowiednich ludzi wokół siebie, być w 100% gotowa. Potrzebowałam też dziesięciu lat życia, aby mieć coś do powiedzenia. Ten album to tak naprawdę proces myślowy mojego umysłu, jestem naprawdę podekscytowana możliwością ponownego kontaktu z ludźmi na tym poziomie" - wyznała w rozmowie z Variety.

Millenialsi znów zakochani w Duff

Powrót Duff wpisuje się w trend nostalgii millenialsów, którzy wychowywali się na jej roli w "Lizzie McGuire". Wiele osób reaguje na nową muzykę z dużym entuzjazmem, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych:

"Pamiętacie, kiedy Hilary Duff próbowała uratować pop w 2025 roku i udało się?" - napisał jeden z użytkowników X.

Jej mąż, Matthew Koma, również nie krył ekscytacji: "Och, więc naprawdę wracasz do muzyki" - skomentował na Instagramie.

Hilary Duff między przeszłością a teraźniejszością

Choć Duff nie pamięta nagrania "What Dreams Are Made Of", cieszy się, że może spojrzeć na ten czas z dystansem i radością. Przyznaje, że istnieje duża różnica między jej muzyką a postacią Lizzie McGuire, ale nie wyklucza, że w przyszłości mogłaby ponownie wykonać kultowy utwór, jeśli uzyska zgodę Disneya:

"Kiedy śpiewam ją teraz, czuję dużo radości. Myślę, że wtedy istniał ogromny rozdźwięk między mną, moją muzyką a Lizzie McGuire. Ale jeśli kiedykolwiek znowu wyruszyłabym w trasę, może udałoby się w jakiś sposób zaśpiewać tę piosenkę. Może, wiecie… hipotetycznie" - zdradziła Duff.

Nowy singiel Duff to nie tylko muzyczny powrót, ale także okazja do ponownego połączenia się z fanami, którzy dorastali razem z nią.

