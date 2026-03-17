Bryan Adams tylko od grudnia 2023 r. występował w Polsce już pięciokrotnie, w tym jako jedna z gwiazd Sylwestra z Dwójką 2024 w Chorzowie. Kolejny koncert w ramach trasy promującej płytę "Roll with the Punches" odbędzie się 11 grudnia w PreZero Arenie Gliwice.

Zanim dojdzie do tego koncertu, kanadyjski gwiazdor powróci do naszego kraju ze specjalnym projektem "Bare Bones". W tej wyjątkowej formule Adams w Polsce jeszcze nie grał.

Bryan Adams w wyjątkowej formule w Polsce

"Po koncertach w największych halach nadszedł moment, na który czekało wielu fanów i fanek. Zapraszamy na dwa wyjątkowe, kameralne występy, które odsłaniają muzykę Bryana w najczystszej i najbardziej intymnej formie. Na scenie zobaczymy Bryana oraz pianistę. Bez zespołu. Bez efektów. Tylko głos, gitara i pianino" - czytamy w zapowiedzi.

Bryan Adams zaprezentuje projekt "Bare Bones" w Krakowie (ICE Kraków, 20 czerwca) i Katowicach (NOSPR, 21 czerwca). Bilety trafią do sprzedaży 19 marca o godz. 10:00.

Wokalista i gitarzysta na koncie ma m.in. trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy. W 2024 r. rozpoczął karierę jako niezależny twórca - płyta "Roll With the Punches" ukazała się nakładem jego wytwórni BadRecords.

W jego imponującym dorobku są takie wielkie przeboje, jak m.in. "Run to You", "Somebody", "Please Forgive Me", "It's Only Love" (w oryginale był to duet z Tiną Turner), "Heaven", "When You're Gone" (razem z nim piosenkę śpiewała Mel C ze Spice Girls), "(Everything I Do) I Do It for You", "Summer of '69", "Cuts Like a Knife", "Straight From the Heart" i "All for Love" z filmu "Trzej muszkieterowie" z 1993 r. (razem z nim śpiewali Sting i Rod Stewart).

Przypomnijmy, że Bryan Adams poza występami na scenie jest też cenionym autorem zdjęć. Fotografował m.in. królową Elżbietę II, Micka Jaggera, Amy Winehouse czy Naomi Campbell. Na koncie ma albumy zdjęciowe "American Woman", "Exposed", "Wounded: The Legacy of War" (zdjęcia weteranów wojennych) czy "Homeless".

To on zrobił zdjęcia do kalendarza Pirelli 2022, w którym po raz pierwszy tematem przewodnim była muzyka. Pod hasłem "On the Road" Adams wykonał portrety takich wykonawców, jak m.in. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, Normani, Kali Uchis, Grimes, St. Vincent czy Saweetie.

