Regularnie odwiedzający nasz kraj Bryan Adams do Krakowa powrócił po ponad dekadzie. Po raz ostatni w tym mieście zagrał w grudniu 2014 r.

We wczesnych godzinach popołudniowych 65-latek pojawił się u stóp Wawelu w Alei Gwiazd Miasta Krakowa i RMF FM, by tam odsłonić swoją gwiazdę.

Bryan Adams przed koncertem w Krakowie

Dodajmy, że wieczorem wystąpi na wyprzedanym koncercie w Tauron Arenie Kraków. Kilka dni wcześniej podano, że Bryan Adams zagra po raz drugi w tym roku w Polsce. Kolejny występ odbędzie się 15 grudnia w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot). Bilety trafiły już do sprzedaży.

Podczas trwającej trasy Kanadyjczyk promuje szykowaną na 29 sierpnia nadchodzącą płytę "Roll with the Punches". Poznaliśmy już single "Roll With The Punches", "Make Up Your Mind", "Never Ever Let You Go" i "A Little More Understanding" i to właśnie te piosenki Adams ogrywa już na żywo.

W Krakowie nie zabraknie też takich przebojów, jak m.in. "Run to You", "Somebody", "Please Forgive Me", "It's Only Love" (w oryginale był to duet z Tiną Turner), "Heaven", "When You're Gone" (razem z nim piosenkę śpiewała Mel C ze Spice Girls), "(Everything I Do) I Do It for You", "Summer of '69", "Cuts Like a Knife", a ostatnie koncerty Bryan Adams kończy akustycznymi wykonaniami "Straight From the Heart" i "All for Love" z filmu "Trzej muszkieterowie" z 1993 r. Wtedy razem z nim w tym utworze śpiewali Sting i Rod Stewart.

Dorobek Bryana Adamsa obejmuje 17 albumów studyjnych, w tym aż cztery w 2022 roku: "So Happy It Hurts" (z nominacją do nagrody Grammy), "Pretty Woman - The Musical" oraz płyty z nowymi nagraniami największych przebojów: "Classic Pt. 1" i "Classic Pt. 2".

Na koncie ma m.in. trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy.

Bryan Adams ze swoją gwiazdą w Krakowie AKPA AKPA

Przypomnijmy, że Bryan Adams poza występami na scenie jest też cenionym autorem zdjęć. Fotografował m.in. królową Elżbietę II, Micka Jaggera, Amy Winehouse czy Naomi Campbell. Na koncie ma albumy zdjęciowe "American Woman", "Exposed", "Wounded: The Legacy of War" (zdjęcia weteranów wojennych) czy "Homeless".

To on zrobił zdjęcia do kalendarza Pirelli 2022, w którym po raz pierwszy tematem przewodnim była muzyka. Pod hasłem "On the Road" Adams wykonał portrety takich wykonawców, jak m.in. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, Normani, Kali Uchis, Grimes, St. Vincent czy Saweetie.

Bryan Adams - szczegóły płyty "Roll With The Punches" (tracklista):

"Roll With The Punches"

"Make Up Your Mind"

"Never Ever Let You Go"

"A Little More Understanding"

"Life Is Beautiful"

"Love Is Stronger Than Hate"

"How's That Workin' For Ya"

"Two Arms To Hold You"

"Be The Reason"

"Will We Ever Be Friends Again".

