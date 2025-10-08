Bruno Mars świętuje 40. urodziny. Kiedyś stracił ważną pracę, a dziś jest na topie

Bruno Mars to artysta, który stale widnieje w samej czołówce najchętniej słuchanych wokalistów w serwisie Spotify, pomimo faktu, iż nie często wydaje długogrające projekty. Obecnie piosenkarz znajduje się na 2. miejscu zestawienia i jest 2. najchętniej słuchanym artystą na świecie. 8 października br. Bruno Mars świętuje 40. urodziny, a my rozkładamy jego fenomen na czynniki pierwsze.

Bruno Mars obchodzi 40. urodziny
Bruno Mars obchodzi 40. urodzinyEthan MillerGetty Images

Kariera Bruno Marsa wydaje się nie słabnąć przez lata. Ostatnie sukcesy wokalisty, takie jak "Die With A Smile" z Lady Gagą czy "ATP." z Rosé sprawiły, iż popyt na jego twórczość nie gaśnie. Albumami "Doo-Wops & Hooligans", "Unorthodox Jukebox", "24K Magic" i współpracą z Andersonem .Paakiem przy projekcie "An Evening With Silk Sonic" podbił świat, co przełożyło się na zgarnięcie masy nagród, w tym prestiżowych statuetek Grammy.

Bruno Mars, a właściwie Peter Gene Hernandez, urodził się w Honolulu 8 października 1985 roku. Choć większość fanów kojarzy go z amerykańskim przemysłem muzycznym, artysta ma pochodzenie filipińsko-portorykańskie. Z okazji jego 40. urodzin przedstawiamy pięć faktów na temat wokalisty, o których na co dzień się nie mówi, a warto o nich wiedzieć!

Bruno Mars z hołdem dla Amy Winehouse

W 2011 roku Bruno Mars pojawił się na gali MTV Video Music Awards i złożył hołd zmarłej Amy Winehouse. Zaprezentował wzruszający utwór "Valerie", pierwotnie wykonywany przez The Zutons. W wywiadzie z 2012 roku wokalista wyznał, iż Amy Winehouse znaczy dla niego wiele jako twórcza inspiracja, która popchnęła go do rozwijania swojej pasji do muzyki. "Zawsze chciałem tworzyć taką muzykę - taką, która mogłaby się rozprzestrzeniać" - wyznał.

Bruno Mars wychowywał się w muzykalnej rodzinie

Pochodzi z rodziny o tradycjach, w której całe jego rodzeństwo jest częścią kultury muzycznej i branży rozrywkowej. Dorastał z pięciorgiem rodzeństwa - każde z sześciorga dzieci jest bardzo utalentowane w swoim fachu. Jego brat Eric jest wszechstronnym perkusistą, który współpracował z nim w zespole The Hooligans. Mars ma również cztery siostry: Tiarę, Tahiti, Jaime i Presley, które tworzą popowy zespół The Lylas.

Siostra Marsa pomogła mu z karierą

Siostra Bruno Marsa pomogła mu zdobyć uznanie w branży, puszczając jedną z jego taśm demo dyrektorowi ds. A&R w Aftermath Entertainment, wytwórni płytowej Dr. Dre. Dyrektor wytwórni, Mike Lynn, był pod ogromnym wrażeniem jego głosu i przekonał Bruno do przeprowadzki do Los Angeles, aby szybko utorować sobie drogę do wielkiej kariery muzycznej. Po ukończeniu studiów młody artysta opuścił Hawaje i wyjechał do Los Angeles, mając zaledwie 17 lat, co zapoczątkowało jego przygodę z hollywoodzkim przemysłem muzycznym.

Dido osiągnęła szczyt popularności w latach 00.
Problemy na początku kariery

Bruno Mars nie był gwiazdą od urodzenia - sukces przyszedł do niego dzięki czystej pasji, pracy oraz miłości do muzyki. Jego pierwsze lata w Los Angeles nie były zbyt owocne. Chociaż podpisał kontrakt z wytwórnią Motown Records, nie było żadnych znaczących wydawnictw, które mogłyby zapewnić mu szczyty popularności. Spotkał się również z przedstawicielami Atlantic Records, ale oni również kazali mu czekać trzy lata, zanim w końcu podpisał kontrakt. Co ciekawe, teraz wszystkie wytwórnie chcą być częścią jego utworów.

Bruno Mars miał problem z płaceniem rachunków

Bruno Mars na początku swojej drogi odczuł trudności związane z płaceniem rachunków na czas. Profity z muzyki nie wystarczały, więc wokalista musiał zdecydować się na dodatkową pracę, aby w czas opłacać rachunki. Według wywiadu z 2010 roku dla Entertainment Weekly, Bruno brał udział w koncertach jako DJ, ale wkrótce stracił pracę. "Nie wiedziałem, jak być DJ-em. Straciłem tę pracę dość szybko" - powiedział.

