Kariera Bruno Marsa wydaje się nie słabnąć przez lata. Ostatnie sukcesy wokalisty, takie jak "Die With A Smile" z Lady Gagą czy "ATP." z Rosé sprawiły, iż popyt na jego twórczość nie gaśnie. Albumami "Doo-Wops & Hooligans", "Unorthodox Jukebox", "24K Magic" i współpracą z Andersonem .Paakiem przy projekcie "An Evening With Silk Sonic" podbił świat, co przełożyło się na zgarnięcie masy nagród, w tym prestiżowych statuetek Grammy.

Bruno Mars, a właściwie Peter Gene Hernandez, urodził się w Honolulu 8 października 1985 roku. Choć większość fanów kojarzy go z amerykańskim przemysłem muzycznym, artysta ma pochodzenie filipińsko-portorykańskie. Z okazji jego 40. urodzin przedstawiamy pięć faktów na temat wokalisty, o których na co dzień się nie mówi, a warto o nich wiedzieć!

Bruno Mars z hołdem dla Amy Winehouse

W 2011 roku Bruno Mars pojawił się na gali MTV Video Music Awards i złożył hołd zmarłej Amy Winehouse. Zaprezentował wzruszający utwór "Valerie", pierwotnie wykonywany przez The Zutons. W wywiadzie z 2012 roku wokalista wyznał, iż Amy Winehouse znaczy dla niego wiele jako twórcza inspiracja, która popchnęła go do rozwijania swojej pasji do muzyki. "Zawsze chciałem tworzyć taką muzykę - taką, która mogłaby się rozprzestrzeniać" - wyznał.

Bruno Mars wychowywał się w muzykalnej rodzinie

Pochodzi z rodziny o tradycjach, w której całe jego rodzeństwo jest częścią kultury muzycznej i branży rozrywkowej. Dorastał z pięciorgiem rodzeństwa - każde z sześciorga dzieci jest bardzo utalentowane w swoim fachu. Jego brat Eric jest wszechstronnym perkusistą, który współpracował z nim w zespole The Hooligans. Mars ma również cztery siostry: Tiarę, Tahiti, Jaime i Presley, które tworzą popowy zespół The Lylas.

Siostra Marsa pomogła mu z karierą

Siostra Bruno Marsa pomogła mu zdobyć uznanie w branży, puszczając jedną z jego taśm demo dyrektorowi ds. A&R w Aftermath Entertainment, wytwórni płytowej Dr. Dre. Dyrektor wytwórni, Mike Lynn, był pod ogromnym wrażeniem jego głosu i przekonał Bruno do przeprowadzki do Los Angeles, aby szybko utorować sobie drogę do wielkiej kariery muzycznej. Po ukończeniu studiów młody artysta opuścił Hawaje i wyjechał do Los Angeles, mając zaledwie 17 lat, co zapoczątkowało jego przygodę z hollywoodzkim przemysłem muzycznym.

Problemy na początku kariery

Bruno Mars nie był gwiazdą od urodzenia - sukces przyszedł do niego dzięki czystej pasji, pracy oraz miłości do muzyki. Jego pierwsze lata w Los Angeles nie były zbyt owocne. Chociaż podpisał kontrakt z wytwórnią Motown Records, nie było żadnych znaczących wydawnictw, które mogłyby zapewnić mu szczyty popularności. Spotkał się również z przedstawicielami Atlantic Records, ale oni również kazali mu czekać trzy lata, zanim w końcu podpisał kontrakt. Co ciekawe, teraz wszystkie wytwórnie chcą być częścią jego utworów.

Bruno Mars miał problem z płaceniem rachunków

Bruno Mars na początku swojej drogi odczuł trudności związane z płaceniem rachunków na czas. Profity z muzyki nie wystarczały, więc wokalista musiał zdecydować się na dodatkową pracę, aby w czas opłacać rachunki. Według wywiadu z 2010 roku dla Entertainment Weekly, Bruno brał udział w koncertach jako DJ, ale wkrótce stracił pracę. "Nie wiedziałem, jak być DJ-em. Straciłem tę pracę dość szybko" - powiedział.

