Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa w najlepsze, a media od wielu miesięcy żyją przepychanką słynnego piłkarza i byłej piosenkarki z 26-letnim synem. Niedawno Brooklyn publicznie zabrał głos w całej sprawie i w swoich mediach społecznościowych ujawnił kulisy odcięcia się od rodziców. W obszernym oświadczeniu oskarżył Davida i Victorię m.in. o próbę niszczenia jego związku z Nicolą Peltz czy przedkładanie dobrego imienia marki oraz sławy nad prawdziwe relacje rodzinne.

Syn Victorii i Davida Beckhamów ujawnił kulisy ich rodzinnego życia. Wyjaśnił, dlaczego odciął się od rodziny

"Nie chcę pojednania z moją rodziną. Nie jestem kontrolowany - po raz pierwszy w życiu staję w obronie samego siebie. Przez całe moje życie moi rodzice kontrolowali narrację w mediach na temat naszej rodziny. (...) Ostatnio na własne oczy widziałem, jak daleko są w stanie się posunąć, aby umieszczać w mediach niezliczone kłamstwa - najczęściej kosztem niewinnych ludzi - tylko po to, by zachować własną fasadę. Ale wierzę, że prawda zawsze wychodzi na jaw" - pisał Brooklyn.

Do stawianych przez Brooklyna zarzutów prędko odniósł się David Beckham. Choć nie nawiązał bezpośrednio do słów 26-latka, wielu internautów dopatrzyła się w jego wypowiedzi wyraźnej sugestii względem syna. "Dzieci popełniają błędy i muszą mieć na to przestrzeń, ponieważ w ten sposób się uczą. Staram się nauczyć tego moich dzieci. Musisz czasem im na to pozwolić" - mówił w programie CNBC. W mediach rozprzestrzeniły się także plotki, jakoby zarówno sportowiec, jak i jego żona Victoria mieli być "załamani" zachowaniem Brooklyna.

Brooklyn Beckham ponownie uderza w rodziców. Tym razem wystarczyły wymowne gesty. Zakrył dedykowane im tatuaże

Zagraniczne media poinformowały właśnie o kolejnym akcie zerwania więzi rodzinnych między Brooklynem a resztą Beckhamów. 26-latek zakrył bowiem tatuaż na prawym ramieniu, który pierwotnie powstał na cześć jego ojca, Davida. Obrazek na skórze przedstawiał kotwicę z napisami "Tata" oraz "Kocham cię Bust". Słowa te nawiązywały do pseudonimu, który słynny piłkarz nadał synowi w dzieciństwie. Symbole zostały zakryte przez bliżej nieokreślone kształty oraz gwiazdę.

Decyzja Brooklyna ma mocny wyraz symboliczny, bowiem tatuaże były nie tylko hołdem dla rodziców, lecz także częścią historii rodziny Beckhamów. David sam nie stroni od tuszu pod skórą i to on miał zabrać syna na jego pierwszą w życiu sesję u tatuatora.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy wymowny gest 26-latka, wymierzony w stronę rodziny. Jakiś czas temu Brooklyn zakrył także inny tatuaż - z napisem "synek mamusi". Tekst umieszczony był na jego klatce piersiowej i został stworzony w hołdzie Victorii. Teraz nie ma po nim śladu.

