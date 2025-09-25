Brat Billie Eilish przekazał radosną nowinę! Jego wybranka jest Polką

Finneas O'Connell występujący solowo jako Finneas w ostatnich latach znacząco rozwinął swoją karierę muzyczną. Choć wcześniej nie mówiono o nim tak dużo, z pewnością większość słyszała już jego produkcje na albumach młodszej siostry, Billie Eilish. Rodzeństwo wielokrotnie obserwować mogliśmy razem na scenie czy medialnych imprezach. 28-letni artysta teraz podzielił się wyjątkowo pozytywną informacją. Mowa tu o zaręczynach z Claudią Sulewski. Po siedmiu latach para zdecydowała się rozpocząć nowy etap relacji.

Z kim umawia się Finneas O'Connell?

Relacja Finneasa i Claudii Sulewski zaczęła się w 2018 roku. Para poznała się na jednej z popularnych aplikacji randkowych. Już po pierwszym spotkaniu muzyk nie był w stanie kryć swoich uczuć i napisał dla wybranki piosenkę "Claudia", którą podzielił się z nią jeszcze tego samego dnia.

Ich relacja rozwijała się bardzo dynamicznie. Już w 2019 roku kupili wspólny dom i pojawiali się wspólnie m.in ma gali rozdania Grammy i Oscarów. Claudia zdaje się mieć również bardzo dobrą relację z Billie Eilish. Kobiety publikowały wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych m.in. przy okazji urodzin.

Dużą uwagę zwraca również nazwisko Claudii - Sulewski, które w żadnym przypadku nie jest przypadkowe. Aktorka i założycielka marki kosmetyków Cyklar jest Polką. Choć urodziła się i wychowywała w Chicago, jej rodzice Beata Krupińska i Czesław Sulewski są z Polski.

W najnowszym wpisie na Instagramie para pochwaliła się wejściem na nowy etap relacji. Finneas oświadczył się Claudii 22 września, jednak ze światem podzielili się tym dopiero dwa dni później. Zdjęciom towarzyszył opis: "Na zawsze i wieczność". Na jednej z fotografii zobaczyć mogliśmy również pierścionek zaręczynowy, wielkim diamentem. W komentarzach znaleźć możemy wiele gwiazd i fanów gratulujących parze.

