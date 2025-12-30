Tuż po świętach Bożego Narodzenia polskie media obiegła informacja o romskim ślubie Viki Gabor i wnuka Bogdana Trojanka, Giovanniego. Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją Romów, a wszystko na swoim Facebooku relacjonował sam Trojanek.

"Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że właśnie jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni Trojanek pobrali się według tradycji naszej, romskiej. Nie złamali prawa romskiego, uciekli z sobą. Tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie i oni. Mili państwo, od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki Gabor jest w rodzinie mojego wnuczka. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską" - mówił na jednym z nagrań, na którym widać było młodą parę.

Viki Gabor wzięła ślub według romskiej tradycji. "Jestem mega happy"

Udostępnione relacje prędko zniknęły jednak z internetu przez masę negatywnych komentarzy wobec Viki i Giovanniego. Część osób bezpodstawnie krytykowała młodą parę, lecz niektórzy słusznie zwracali uwagę na to, że ślub zawarty zgodnie z romską tradycją nie ma mocy prawnej w Polsce. 18-letnia piosenkarka wreszcie przerwała milczenie i w swoich mediach społecznościowych wyjaśniła, czym tak naprawdę była uroczystość, w której wzięła udział.

"Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - napisała na Instagramie gwiazda Eurowizji Junior.

Niedługo później inny znany w Polsce muzyk, należący do społeczności Romów - syn Don Vasyla, Dziani Szmidt - dogłębniej wytłumaczył znaczenie tradycyjnego romskiego ślubu. "Ślub kościelny albo cywilny mogą wziąć później, jeśli chcą to uczynić w polskiej tradycji. Najważniejsze jest, aby starszyzna pobłogosławiła ich związek. To jest najważniejsze u nas i jest podstawą w naszej tradycji. Najstarszy członek rodu z jednej i z drugiej strony spotykają się wtedy gdzieś prywatnie i swatają. Ale najczęściej odbywa się to na tej imprezie ogólnej, która się odbędzie - starszyzna wiąże im ręce i błogosławi" - mówił.

Bogdan Trojanek wyjaśnił tradycje ślubne Romów. Viki Gabor czeka pięciodniowe wesele?

We wtorkowy poranek Bogdan Trojanek ponownie zabrał głos w sprawie romskiego ślubu swojego wnuka i Viki Gabor. Tym razem pojawił się w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o tradycjach obecnych w ich kulturze, związanych z zaślubinami oraz błogosławieństwem od starszyzny. Ujawnił również, ile będzie trwało wesele młodej pary!

"To było takie cygańskie błogosławieństwo. Od tego się u nas zaczyna. Na pewno zaskoczymy jeszcze wszystkich, bo to nie jest koniec. To jest początek. (…) To wesele musi być, według tradycji, takie pięciodniowe. Emocje opadną i zaskoczymy wszystkich jeszcze" - stwierdził założyciel zespołu Terne Roma.

W dalszej części rozmowy przed kamerami muzyk wyraził swój zachwyt nad tym, jak Viki Gabor podeszła do sprawy zaślubin. Przyznał, że choć żyje w duchu nowoczesności i jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu, 18-latka szanuje tradycje i prywatnie jest zwyczajną, skromną dziewczyną gotową do wejścia w związek małżeński.

"Nasze prawo o tym mówi, o tym błogosławieństwu. (…) To jest fenomen, że artystka XXI wieku, tak znana i lubiana przez nas wszystkich, to prawo przestrzega. I to było piękne dla mnie, że tak się wydarzyło. (…) To jest skromność i delikatność. (…) To co państwo widzą, na scenie ją, kolorową, przepiękną i utalentowaną dziewczynę, to w domu jest otoczona pięknymi zwierzętami, miłością. (…) Ona ma dobre serce, bo kocha zwierzęta" - wychwalał 18-letnią piosenkarkę Trojanek.

Viki Gabor i Giovanni Trojanek zamieszkali ze sobą!

Bogdan Trojanek zdradził też, że choć od romskich zaślubin minęło zaledwie kilka dni, para już zamieszkała ze sobą. Podkreślił, jak mocne uczucie łączy Viki i Giovanniego. "Już zamieszkali ze sobą, ale nie będę zdradzał do końca wszystkiego. (…) Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk Giovanni nie pokochał artystki Viki Gabor, a pokochał skromną, romską dziewczynę. Viki tak samo, nie pokochała wnuka Bogdana Trojanka, który w świecie romskim jest osobą dość wpływową, ale pokochała młodego chłopaka 19-letniego. To jest ta magia, to jest ta miłość" - podsumował muzyk.

