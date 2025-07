Billie Eilish zaskakuje fanów. Koncertowy eksperyment z wielkim nazwiskiem

W piątek, 19 lipca, Billie Eilish rozpoczęła czterodniową rezydencję koncertową w Co-op Live Arena w Manchesterze, będącą częścią trasy Hit Me Hard and Soft Tour . Już podczas pierwszego wieczoru artystka zdradziła fanom, że za kulisami dzieje się coś wyjątkowego.

"Możliwe, że zauważyliście więcej kamer niż zwykle" - powiedziała do publiczności. "W zasadzie nie mogę zbyt wiele zdradzić, ale mogę powiedzieć, że pracuję nad czymś bardzo, bardzo wyjątkowym z kimś o imieniu James Cameron. I to będzie w 3D".

Dotychczas artystka miała już doświadczenie z produkcjami filmowymi - w 2021 roku ukazał się dokument "The World's a Little Blurry", a także film koncertowy "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles". Tym razem jednak w projekt zaangażowany jest James Cameron - twórca, który odmienił oblicze współczesnego kina.